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Политика

СМИ раскрыли подробности переговоров офисов Путина и Зеленского в первые часы войны

2 минуты чтения 16:52 | Обновлено: 17:11

Журналисты Financial Times рассказали о первом прямом разговоре Москвы и Киева, который состоялся в первые часы после начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Кремль в этом разговоре представлял заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Он потребовал от украинцев сдаться и признать свое поражение или «быть готовыми столкнуться со всей мощью российской армии».

Собеседник Козака, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, на требование передать эти условия Владимиру Зеленскому якобы ответил: «Пошел нахуй».

Также журналисты рассказали, что в первые дни вторжения президент Зеленский и Ермак держали рядом с собой автоматы. Это было мерой предосторожности на случай, если российские войска смогут прорваться на территорию комплекса, в котором находились политики.

Один из сотрудников офиса президента Украины, чье имя в материале не раскрывается, рассказал, что оружие Зеленский и Ермак подготовили для двух исходов. В первом они бы попытались с боем прорваться на свободу, во втором — «обеспечили бы себе достойный конец», чтобы не сдаться в плен.

«Я не испугался. Я думал об этом моменте… но я не переживал за себя. Я боялся за свою семью и украинский народ», — цитирует Ермака Financial Times. С тех пор он и Зеленский вместе живут и работают в президентском комплексе, укрепленном мешками с песком в районе окон и коридоров.

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Журналисты также отмечают, что мир признал Зеленского в качестве одного из самых известных лидеров современности после видеообращения, которое президент страны записал в первые часы после начала вторжения. Оно было снято на территории президентского комплекса в момент, когда на главу Украины готовились покушения, отмечает Financial Times. Однако Зеленский вместе с другими политиками вышел на улицу и сказал: «Мы здесь».

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