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Общество

Обмен геолокацией назвали новым трендом в отношениях

2 минуты чтения 14:32

Привычка делиться своей геолокацией через смартфон постепенно становится нормой в романтических отношениях. Для некоторых это — один из главных признаков серьезных намерений партнера и доверия с его стороны. Тренд исследует The Guardian.

Издание ссылается на данные свежего опроса, согласно которым каждый пятый респондент считает допустимым отслеживать передвижения своего партнера в любое время. Особенно это распространено среди выросших в цифровой среде зумеров, отмечается в публикации.

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Сервисы для обмена местоположением существуют для обладателей смартфонов и на iOS, и на Android. Так, в 2009 году Apple запустила функцию под названием Find My iPhone. В 2011-м она выпустила отдельное приложение Find My Friends, которое было ориентировано на родителей, отслеживающих местоположение своих детей. В 2019 году эти функции объединили в одно приложение Find My. На Android аналогом стал Find Hub, ранее известный как Find My Device. Кроме того, кроссплатформенное решение предлагает приложение Life360, которое популярно среди молодой аудитории.

Многие рассматривают обмен локацией как способ заботы и повышения безопасности — например, чтобы знать, что близкий человек добрался домой или едет с работы. Однако у партнеров мотивы могут быть разными, обращают внимание опрошенные The Guardian психологи. 

Семейная терапевтка Джоанна Харрисон подчеркивает, что привычка следить за партнером способна нарушать границу между близостью и личным пространством. Кроме того, может потеряться спонтанность и романтика в отношениях. «Пропадает то самое чувство — ждать встречи, не зная точно, когда человек приедет», — поясняет Харрисон.

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По словам экспертов, эта привычка обычно довольно быстро становится «новой формой зависимости», а отключение функции отслеживания при этом может быть воспринято партнером как шаг назад. Один из собеседников The Guardian признался, что боялся отключить функцию из-за опасений, что партнер заподозрит его в попытке скрыть измену.

По информации британской газеты, некоторые исследования указывают на «темные стороны» набирающего популярность тренда. Так, в 2019 году  благотворительная организация Refuge заявила, что 72% женщин, обратившихся за помощью, столкнулись с насилием через цифровые технологии.

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