Кусок ртутного градусника попал в тело ребенка во время ДТП

Восьмилетняя девочка получила ранение ртутным градусником во время автомобильной аварии, сообщила пресс-служба больницы №1 города Артемовск в Приморском крае.

По данным медиков, 18 июля в поездке девочке измеряли температуру тела с помощью ртутного градусника. «В результате ДТП наконечник градусника отломился и вонзился в подмышечную впадину ребенка», — рассказали в больнице.

Фото: «Артемовская городская больница №1» / Telegram

Травматологи провели успешную операцию по извлечению разбитого градусника и сделали контрольный рентгеновский снимок. После нескольких дней в стационаре состояние девочки улучшилось, и ее выписали домой, сказано в сообщении.

Также сотрудники Артемовской больницы провели консультацию с токсикологами из Владивостокской клинической больницы №2, чтобы убедиться, что ртуть в градуснике не навредит пострадавшей. Коллеги объяснили им, что при разбивании градусника наиболее опасно вдыхать пары ртути.

«Важно подчеркнуть, что само вещество ртути, попадающее в организм в минимальных количествах, не представляет серьезной угрозы. Таким образом, хирургическое удаление наконечника можно провести безопасно», — выяснили травматологи.

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В феврале московский Следственный комитет сообщил, что москвич пытался отравить коллегу пирожком со ртутью из-за ревности к их общей знакомой. По версии следствия, мужчина купил четыре ртутных градусника, разбил их и собрал ртуть в шприц. После этого он добавил опасный металл в пирожки и угостил ими знакомого.

Следователи сообщили, что обвиняемый обратился в больницу вместе со своим знакомым, симулируя симптомы отравления, хотя на самом деле был здоров. Против него завели уголовное дело о покушении на убийство.