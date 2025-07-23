Z-блогеры заявили об ухудшении жизни в украинских регионах после оккупации

Z-блогеры Юрий Котенок и «Синяя Z Борода» (Тимофей Ермаков) опубликовали открытое письмо жителей оккупированной Донецкой области с жалобой на «гуманитарную и экологическую катастрофу» из-за отсутствия водоснабжения в Донецке и других городах, обратили внимание «Важные истории».

«Конечно, полный беспредел. Люди восемь лет ждали включения в состав России, терпели украинские бомбежки, а по итогу ситуация хуже, чем была до СВО. Невообразимое скотство», — прокомментировал письмо Котенок. «Военкор» Ермаков отметил, что получает множество сообщений от жителей «ДНР» с жалобами на ситуацию с водой.

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Телеграм-канал с обзорами на публикации Z-блогеров также обратил внимание на пост бывшего депутата Верховной Рады и первого спикера парламента «Новороссии» Олега Царева, который назвал ситуацию в Донецке «трагедией длиной в десять лет».

«В Донецке вода раз в три дня. Смывать унитаз никак. Обычное дело: дончане в унитаз кладут кулечек. И потом эти кулечки кто нормальный, в мусор. Кто нет — выбрасывает под окнами. С такими борются соседи. Видео и фото выкладывать не буду», — рассказал Царев.

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В обращении к Владимиру Путину жители Донецка написали, что стабильное водоснабжение отсутствует в городе с 2022 года, а с июля им включают воду раз в трое суток. При этом, по словам жителей подаваемая вода мутная и «отвратительная», ее невозможно использовать для приготовления пищи и для личной гигиены. Также авторы письма пожаловались, что питьевая вода в магазинах и автоматах Донецка стоит пять рублей за литр — вдвое выше, чем в Мариуполе и Ростове-на-Дону.

«Мудрый политик уже более 10 лет не может обеспечить Донецк водой», — заявил Alex Parker Returns. Он отметил, что экс-замминистра обороны Тимур Иванов, осужденный по делу о взятке, курировал строительство водовода Дон–Донецк из Ростовской области в Донбасс, однако водопровод так не заработал.