Бывший посол США в РФ рассказал о частной вечеринке Сечина в Эрмитаже

Бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о вечеринках, которые устраивали богатые россияне в период его нахождения в стране. Он отметил, что не может называть имена некоторых организаторов, но сообщил подробности о мероприятии, организованном Игорем Сечиным.

Председатель правления «Роснефти», ранее занимавший должность зампреда правительства России, полностью арендовал музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), все помещения музея были в распоряжении Сечина и его жены. Макфол не назвал точного года проведения этого мероприятия, но отметил, что в здание не пустили его охрану.

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Также бывший посол рассказал о проходившей в то же время вечеринке олигарха и участника президентских выборов 2012 года Михаила Прохорова. В отличие от мероприятия Сечина, где все было «официально», Прохоров решил устроить вечер с музыкой в стиле 1970-х.

Также на нем присутствовали откровенно одетые женщины, Макфол затруднился описать точный стиль их одежды, однако заявил, что они не были полностью раздеты. При этом он сам постарался покинуть мероприятие, как можно быстрее — политик опасался, что кто-то успеет сделать фотографию с ним и этими женщинами. Из-за этого, по словам Макфола, Прохоров обиделся на него.

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Макфол отметил, что в качестве посла США посещал множество неформальных мероприятий и встречался с большим количеством российских политиков и силовиков. Он рассказал, что часть из этих встреч и разговоров проходили в посольской резиденции. При этом оппозиционные политики, по словам Макфола, боялись встречаться с ним — Алексей Навальный ни разу не виделся с ним во время его нахождения на посту. Однако представители «Единой России» и силовых структур делали это свободно.