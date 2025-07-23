Ученые научились за час диагностировать смертельную болезнь легких

Международная группа ученых, в которую вошли и специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, разработали новый метод диагностирования опасного для жизни заболевания – хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом со ссылкой на опубликованные результаты исследования пишет РИА «Новости».

По данным Всемирной организации здравоохранения только в 2021 году ХОБЛ стала причиной смерти 3:5 миллиона человек по всему миру. Новый метод диагностирования болезни, основанный на анализе крови, позволяет выявить ХОБЛ с точностью более 90% всего за час.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой 30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения» Мир 13 минут чтения

До сих пор, по словам ученых, для диагностирования этой болезни применялась спирометрия – измерение объема вдыхаемого и выдыхаемого пациентом воздуха. Однако, такой метод не всегда позволяет выявить болезнь на ранней стадии, что затрудняет своевременное начало лечения.

Новый метод, разработанный учеными, основан на анализе спектральных характеристик крови с использованием лазерных технологий и наноструктур серебра и позволяет выявить изменения в составе белков, липидов и углеводов, возникающие при заболеваниях дыхательной системы.

Ученые назвали идеальный способ принимать душ Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным Общество 6 минут чтения

«Это похоже на то, как отпечатки пальцев помогают найти преступника, только здесь мы ищем «химические отпечатки» болезней. Лазерный луч, взаимодействуя с кровью, фиксирует уникальные изменения, связанные с воспалением и повреждением легких», — пояснила доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Людмила Братченко.

При этом она отметила, что, несмотря на то, что подобные исследования уже применяются в медицине, сейчас ученым удалось модель и комплекс методов статистического анализа, которые позволяют выявлять заболевания с высокой точностью на основе спектральных данных крови.