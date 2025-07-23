Названа стоимость самого дорогого зарубежного тура в этом году

Самым дорогим туристическим продуктом, проданным в России в 2025 году, стала 28-дневная поездка на Мальдивы. Она обошлась покупателю в 36 миллионов рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туроператора Pac Group. В эту сумму вошли перелеты и размещение восьмерых человек.

По данным газеты, еще один рекордно дорогой тур был приобретен россиянами на майские праздники — это отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Четверо взрослых провели девять ночей в президентском люксе пятизвездочного отеля на первой линии в Дубае. По данным туроператора, общая сумма поездки составила 30 миллионов рублей. В стоимость также вошли услуги личного дворецкого, терраса с бассейном, индивидуальное сопровождение в аэропорту и ряд других опций.

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Среди других дорогих направлений опрошенные «Известиями» представители отрасли выделяют Турцию. Тур на месяц в Кемер обошелся, по информации Pac Group, в 18 миллионов рублей за четырех человек, включая детей. Вилла находилась на первой линии у моря. Проживание на вилле в Турции за шесть миллионов рублей (10 ночей) и майский отпуск за почти четыре миллиона без учета перелета также вошли в список самых затратных.

Состоятельные россияне сегодня тратят на отпуск от двух до шести миллионов рублей, отмечает издание. А средняя стоимость тура, по оценке агрегатора «Турвизор», составляет 146 тысяч рублей. Самыми популярными направлениями остаются Турция, Россия и Египет.

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Туроператоры также фиксируют рост интереса к внутренним премиальным маршрутам. Востребованы экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе (от 3,2 миллионов рублей за 13 дней), путешествия по Чукотке, Курилам, Таймыру и плато Путорана. Цена таких туров варьируется от 122 тысяч до нескольких миллионов рублей, отмечают собеседники газеты.

При этом россияне все чаще стали обращаться с нестандартными запросами. Например, одной из туристок потребовался отель вблизи съемочной площадки турецкого сериала «Зимородок» — она знала только даты съемок и хотела наблюдать за процессом лично. Другой клиент заказал поездку в Турцию с мастер-классами от шеф-повара с мишленовской звездой. Среди самых необычных запросов лидирует организация собачьей свадьбы. Шпиц из России должен был жениться на своей избраннице из Германии, и требовалось подобрать подходящий для события отель.