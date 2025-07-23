Названы позволившие России смягчить шоки от санкций факторы

Россия в 2024 году смогла смягчить последствия западных санкций благодаря ряду макроэкономических факторов, говорится в свежем обзоре Международного валютного фонда (МВФ).

«Крупные валютные резервы и плавающий курс помогают амортизировать шоки. Сохранение ограничений в финансовой сфере эффективно сдерживает отток капитала», — отмечается в докладе фонда.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой 30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения» Мир 13 минут чтения

По оценке МВФ, в 2024 году рубль укрепился на 1,3% — в том числе на фоне продолжающихся изменений в структуре торговли. К марту 2025 года реальный эффективный обменный курс рубля оказался на 7,6% выше среднего значения за 2024 год.

Также сообщается, что профицит текущего счета платежного баланса России вырос до 2,9% ВВП. Для сравнения, Европейская служба банковского надзора (EBA) называет нормальным уровнем 2,6% ВВП. По данным фонда, такой результат обусловлен увеличением экспорта нефти и газа. Однако в 2025 году ожидается снижение этого показателя до 1,6% ВВП, в частности, на фоне падения цен на нефть и замедления мировой экономики.

Чистая международная инвестиционная позиция России (NIIP) в 2024 году достигла 43,6% ВВП — на 2 процентных пункта выше уровня предыдущего года. Это означает, что внешний финансовый баланс страны остается устойчивым, а совокупные иностранные активы россиян превышают обязательства перед внешними кредиторами.

Фонд при этом подчеркивает, что его расчеты основаны на доступных данных, но существующие модели, например, Европейской службы банковского надзора, не в полной мере учитывают специфику российской ситуации.

Ученые назвали идеальный способ принимать душ Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным Общество 6 минут чтения

Ранее МВФ оценивал долю России в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 3,55%, что позволило ей обогнать Японию (3,38%) и выйти на четвертое место в мире. Первые строчки в рейтинге по этому показателю занимали Китай, США и Индия.

