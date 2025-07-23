Российские зумеры рассказали о критериях выбора работы

Молодые россияне рассказали о том, на что обращают внимание при выборе места работы. Результаты соответствующего опроса, проведенного проведенного НИУ ВШЭ и агентством «КД» среди соискателей вакансий в возрасте от 21 до 27 лет, публикует журнал Forbes.

Так, 83% респондентов заявили, что при выборе нового места работы ключевым фактором является высокая зарплата. Для 60% опрошенных важна перспектива карьерного роста, а для 57% — гибкий график и возможность работать удаленно.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой 30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения» Мир 13 минут чтения

Также молодые работники рассказали о «красных флагах», из-за которых они готовы отвергнуть предложение о работе или уволиться с текущей позиции. Так, 79% российских зумеров заявили, что готовы отказаться от работы, где они подвергаются постоянной критике, но не получают конструктивных предложений по исправлению недостатков. Почти столько же (76%) не готовы терпеть недостаток уважения к личным границам и несоблюдение рамок рабочего времени. А для еще 64% респондентов критически важным является наличие позитивной обратной связи.

Как отметили авторы исследования, полученные результаты развеяли популярный миф о непостоянстве молодых сотрудников и их склонности часто менять место работы. Так, 52% опрошенных молодых людей сообщили, что меняют работу раз в несколько лет, 31% — делают это ежегодно, и лишь 11% опрошенных признались, что увольняются с одного места работы и нанимаются на новое несколько раз в год.

Ученые назвали идеальный способ принимать душ Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным Общество 6 минут чтения

Опрос также выявил, что для молодых людей важно наличие на работе наставника, готового помочь в плавной интеграции в рабочие процессы. Поэтому исследователи рекомендовали работодателям, в чье штате появляются новые молодые сотрудники создавать программы наставничества, а также снабжать начинающих специалистов обучающими материалами.