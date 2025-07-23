Россияне стали реже смотреть сериалы

Впервые за три года в России зафиксировано снижение интереса зрителей к сериалам. Такие данные приводит «Индекс Кинопоиск Pro» по итогам первого полугодия, пишет «Коммерсантъ».

По данным платформы, сериалы за этот период набрали 292,4 тысячи баллов интереса — это на 4% меньше, чем годом ранее. Последний раз падение индекса фиксировалось во второй половине 2022 года и тогда составило почти 24%.

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«С 2022 года совокупный интерес к российским проектам постоянно рос, они довольно быстро обогнали сериалы из США, и ко второму полугодию 2023 года их доля от общего интереса достигла рекордного значения в 45%», — рассказал представитель платформы. Однако в первом полугодии 2025 года интерес к российским проектам снизился: их доля составила 36%, вернувшись на уровень 2022 года. Это стало основной причиной общего падения интереса к сериалам.

В тройку лидеров по итогам полугодия не вошло ни одного нового или российского проекта. Первое место занял южнокорейский сериал «Игра в кальмара» (10,7 тысячи баллов), за ней — японские аниме «Поднятие уровня в одиночку» (6,6 тысячи) и «Монолог фармацевта» (4,3 тысячи). На четвертом месте оказался оригинальный сериал Wink «Ландыши. Такая нежная любовь» (4 тысячи), а замыкает пятерку отечественный проект «Аутсорс» (2,7 тысячи) от Okko.

По мнению аналитиков платформы, еще одна причина падения интереса россиян к сериалам — слабая представленность премьер. Среди 11 российских сериалов, попавших в топ-20 за полугодие, лишь три являются новыми: это «Тайга» от Premier, «Ландыши» и «Аутсорс». Среди телевизионных проектов зрительское внимание удерживают в основном продолжения старых франшиз — «Склифосовский», «Универ», а также уже завершенные шоу «Интерны» и «Сваты».

«Именно телевизионные сериалы и прежде всего телевизионные новинки последние три года драйвили рост общего интереса к отечественным проектам и вслед за ним — к сериалам в целом», — сообщили в «Индексе».

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При этом участники рынка (Kion, Wink, Premier и Rutube) ссылаются на собственные данные и настаивают, что интерес к оригинальным российским проектам по-прежнему растет.



