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Политика

Бывший посол США в РФ рассказал о личных отношениях с российскими чиновниками

2 минуты чтения 16:54

Журналист Юрий Дудь взял интервью у бывшего посла США в России Майкла Макфола, который рассказал о том, как он выстраивал личные отношения с чиновниками в России.

Макфол отметил, что до своего назначения жил в России много лет и был знаком с «тысячами русских», в число которых входили и российские чиновники. Политик также отметил, что близко общался с чиновниками в период президентства Дмитрия Медведева, но никогда не имел личного взаимопонимания с Владимиром Путиным.

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«Я не нравился Путину. Мы встречались и разговаривали, но он всегда считал меня революционером. Он очень подозрительный человек, поэтому у меня никогда не было с ним личного взаимопонимания», — заявил Макфол. Однако он довольно часто общался с Юрием Ушаковым, помощником Путина по внешнеполитическим вопросам.

Политик рассказал, что ему удавалось поддерживать доверительные отношения со многими российскими чиновниками. Он заявил, что общался с ними «на ты» и мог встретиться в баре или совместном ужине, чтобы выпить вместе.

При этом Макфол сообщил, что большинство встреч проходили в двух-трех местах, среди которых была его посольская резиденция и частные дома других людей, имена которых он не назвал. Бывший посол США отметил, что к нему часто приходили сторонники действующего режима, а не представители оппозиционных сил.

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«Ко мне приходили сторонники Путина и члены «Единой России». Говорили, что я провожу время только с оппозиционерами, но оппозиционеры меня побаивались. Навальный никогда не приходил ко мне в гости», — заявил Макфол.

Он также добавил, что часто посещал частные мероприятия, на которых встречались люди из разных политических кругов. Публично они могли критиковать друг друга, но все равно продолжали общаться. Макфол заявил, что раньше такое было возможно и в США, однако усомнился в том, что сторонники президента Дональда Трампа сейчас будут активно встречаться с поддерживающими Демократическую партию.

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