«Почта России» могла задерживать пенсии ради собственной прибыли

«Почта России» могла размещать целевые средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий россиянам, на сторонних банковских счетах ради получения прибыли. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на данные недавнего аудита, проведенного Счетной палатой (СП), и итоги обсуждения его результатов в Госдуме.

По данным издания, в ходе проверки «Почты России» было выявлено 136 случаев, когда сроки доставки пенсий были нарушены на срок от одного до 20 дней. В СП эти задержки выплат связали с «возможностью извлечения АО “Почта России” дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах». В этой связи ведомство рекомендовало правительству ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий.

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В свою очередь, представители «Почты России» сообщили, что доля доставленный в срок пенсий составляет порядка 98,6%, что «достигается за счет контроля показателя доставки, а также неоднократных попыток вручения пенсий». Там также объяснили причины повышенных остатков средств на счетах компании 31 декабря. В компании сообщили, что они были обусловлены «необходимостью обеспечения выплат пенсий в период с 3 по 9 января в условиях длительных новогодних праздников и приостановки работы в указанные даты территориальных отделений Социального фонда России, кредитных организаций, а также структур Центрального банка».

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Комментируя предложения о создании механизма компенсаций за несвоевременную доставку пенсий и социальных пособий, в «Почте России» призвали к его всесторонней проработке. При этом там отметили, что причиной опозданий могут быть, в частности, отсутствие получателя по адресу доставки, особенности организации выплат в условиях чрезвычайных ситуаций и региональная специфика, обусловленная природными факторами.

В комитете Госдумы по защите конкуренции аргументы «Почты России» нашли «заслуживающими внимания», пишет газета. В то же время члены комитета заявили, что компания не должна иметь монопольного права на доставку пенсий и соцпособий.