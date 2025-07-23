Медицинские данные россиян станут доступны силовикам

В 2026 году в России заработает единый реестр пациентов, данные из которого будут доступны не только медикам, но и министерству внутренних дел. Об этом пишет Русская служба Би-би-си. Издание отмечает, что планируемое нововведение уже вызвало опасения у медиков и юристов.

Как сообщается, в новый реестр попадут люди с рядом заболеваний, в частности, онкологией и сахарным диабетом, а также беременные и состоящие на диспансерном учете пациенты с психическими расстройствами, в том числе с алкоголизмом и наркоманией.

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Согласно постановлению правительства, в реестре будут содержаться данные о течении болезни и ходе лечения, а также о госпитализациях и назначенных лекарствах.

В случае с пациентами, страдающими психическими расстройствами, в реестре среди прочего будет информация о наличии у них суицидальных мыслей или склонности к членовредительству, а также данные о назначении им судом принудительного лечения.

При этом данные человека, однажды попавшего в реестр, останутся там даже после снятия его с диспансерного учета.

Кроме того, по этой категории больных в реестр будут вносить дату начала диспансерного наблюдения за ними и дату его прекращения. Фактически это означает, что после того, как человека с психическим заболеванием снимают с диспансерного наблюдения, данные о нем все равно остаются в реестре.

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По словам врача-психиатра Оксаны Палпатиной, доступность данных о психическом здоровье человека может серьезно усложнить жизнь пациентов с психическими расстройствами и усилить их стигматизацию, и без того распространенную в российском обществе.

«Эта стигматизация уже существует среди медицинских работников, Некоторые врачи боятся людей с психическими расстройствами. Они могут списать какие-то жалобы пациентов на психические расстройства, недостаточно серьезно относиться к его жалобам или просто избегать взаимодействия с ним», — пояснила она. При этом эксперт добавила, что полицейские, в свою очередь, могут с недоверием отнестись к жалобам человека страдающего психическими расстройствами, например, на домашнее насилие.