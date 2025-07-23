Депутат Госдумы в день своей смерти «проголосовал» 11 раз

Умерший 22 июля депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко в этот день принял участие в 11 голосованиях по законопроектам и другим вопросам, обратили внимание «Ведомости» и Русская служба Би-би-си. «Ведомости» отмечают, что другие депутаты могут голосовать за своего коллегу, если им передана его карточка доступа к электронной системе.

В базе результатов голосований депутатов указано, что во вторник Тарасенко проголосовал 10 раз «за» и один раз «против» примерно с 12:30 до 13:40. Спустя примерно час СМИ распространили выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он предложил почтить память Тарасенко, умершего от «тяжелой болезни», которая «оказалась сильнее».

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«Давайте будем его помнить таким, каким он был: отзывчивым, добрым. Все время работал в комитете по социальной политике, помогал людям», — заявил Володин. После этого депутаты почтили память коллеги минутой молчания. Тарасенко был депутатом Госдумы с 2007 года, входил в четыре созыва, с пятого по восьмой.

«Би-би-си» отмечает, что Тарасенко в день своей смерти «поддержал» закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях», а также в трех чтениях «проголосовал» за законопроект, позволяющий женам погибших участников вторжения в Украину пользоваться их транспортными средствами до вступления в наследство.

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В апреле Госдума лишила мандата депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который, по данным комиссии по регламенту, жил в ОАЭ и не посещал заседания около двух лет, из которых около 200 дней — без уважительной причины.