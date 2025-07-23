EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Депутат Госдумы в день своей смерти «проголосовал» 11 раз

2 минуты чтения 14:31

Умерший 22 июля депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко в этот день принял участие в 11 голосованиях по законопроектам и другим вопросам, обратили внимание «Ведомости» и Русская служба Би-би-си. «Ведомости» отмечают, что другие депутаты могут голосовать за своего коллегу, если им передана его карточка доступа к электронной системе.

В базе результатов голосований депутатов указано, что во вторник Тарасенко проголосовал 10 раз «за» и один раз «против» примерно с 12:30 до 13:40. Спустя примерно час СМИ распространили выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он предложил почтить память Тарасенко, умершего от «тяжелой болезни», которая «оказалась сильнее».

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
Мир13 минут чтения

«Давайте будем его помнить таким, каким он был: отзывчивым, добрым. Все время работал в комитете по социальной политике, помогал людям», — заявил Володин. После этого депутаты почтили память коллеги минутой молчания. Тарасенко был депутатом Госдумы с 2007 года, входил в четыре созыва, с пятого по восьмой.

«Би-би-си» отмечает, что Тарасенко в день своей смерти «поддержал» закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях», а также в трех чтениях «проголосовал» за законопроект, позволяющий женам погибших участников вторжения в Украину пользоваться их транспортными средствами до вступления в наследство.

Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
Общество6 минут чтения

В апреле Госдума лишила мандата депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который, по данным комиссии по регламенту, жил в ОАЭ и не посещал заседания около двух лет, из которых около 200 дней — без уважительной причины.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01 22 июля
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35 21 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования