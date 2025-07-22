Пользователи сети восхитились первой женщиной-пилотом Армении

В Армении появилась первая женщина-пилот коммерческой авиации — 29-летняя Диана Хачатрян. В интервью блогерам Владу и Лиане она рассказала о сексизме со стороны пассажиров, однако многие пользователи встали на ее защиту и признались, что лететь в самолете под управлением женщины им спокойнее и безопаснее.

Хачатрян поделилась, что после школы она поступила на режиссера в театральный вуз, однако на четвертом курсе решила полностью сменить профессию. «Все подумали, что я сошла с ума», — вспоминает она.

Сегодня за плечами Хачатрян — более двух тысяч часов налета. Но даже с таким опытом она по-прежнему сталкивается с предубеждениями.

«Пассажиры обычно меня не видят. Но был случай, когда один мужчина увидел меня и заявил, что не полетит. В итоге, конечно, полетел. Не знаю, как решился», — отшутилась пилот.

Хачатрян рассказала блогерам, что совмещает работу пилотом с материнством — женщина воспитывает дочь. «Кажется, получается неплохо. Сейчас немного сложнее — я неделю дома, неделю в рейсах, но она, кажется, уже привыкла», — говорит она.

Интервью с Хачатрян на момент публикации набрало почти два миллиона просмотров в инстаграме и больше 250 тысяч — в ютубе. Большая часть пользователей в комментариях выразили ей свою поддержку и восхищение. «Если женщина разобралась с тем, как создавать людей и пускать их в мир, то она со всем разберется. Если где-то женщина — то мне намного спокойнее априори», — написала одна из комментаторов.

Другие подчеркивали, через какие трудности Хачатрян пришлось пройти: «Вы хоть представляете, насколько выше по уровню должна быть женщина-пилот, чтобы ее вообще допустили к полетам в этом патриархальном мире?»

Некоторые пользователи критиковали предвзятое отношение к женщинам в авиации. «Не хотел лететь с женщиной-пилотом? А что, мужчина — умнее? Я бы, наоборот, всегда летала с женщинами!» — написала пользовательница.

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Доля женщин среди пилотов по разным данным составляет около 6% в мире и менее 2% в России. Процент женщин в этой профессии остается низким из-за множества препятствий и стереотипов.

В интервью Forbes Woman капитан самолета Маргарита Сапунова рассказала, что ей отказывали в приеме в летные училища из-за того, что она женщина. «Вы же девушка! Идите и борщи варите, зачем вы сюда пришли?» — сказал ей один из педагогов Краснокутского училища в Саратовской области.

По ее словам, гендерные стереотипы существуют не только среди коллег, но и среди пассажиров. Однажды после рейса один из пассажиров признался ей, что расстегнул ремень, встал и хотел выйти из самолета, когда она поприветствовала людей на борту.



