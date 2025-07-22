СМИ: Путин назначил главного идеолога Кремля

Бывший министр культуры и помощник Владимира Путина Владимир Мединский стал главным переговорщиком Кремля и ответственным за продвижение идеологии «традиционных ценностей», отмечается в совместном расследовании «Важных историй», Delfi Estonia, украинского «Радио Свобода» «Схемы» и шведского СМИ Expressen.

Журналисты считают Мединского «тихоновцем» из-за его близости к Катерине Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина. Именно этот факт позволил ему стать доверенным лицом Путина. «Такой важный проект, как переговоры, он поручает именно ему. То есть считает его в достаточной степени адекватным, гораздо более адекватным, чем Лаврова, похоже», — цитируют журналисты анонимного знакомого Мединского.

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Источники журналистов считают, что одним из «секретов» успеха Мединского в рамках властной вертикали является его способность придавать идеологическую форму и выбирать нужные формулировки для идей Владимира Путина. Именно его, как отмечают авторы, считают настоящим автором эссе Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Важные истории» со ссылкой на источники отмечают, что сам Мединский, вероятно, не является одержимым историей человеком с твердой идеологической позицией. «Да, Путину нравится весь этот исторический бред. Мединский нашел себе хорошую нишу. Он вполне осознает, что история — лишь инструмент пропагандистской манипуляции, будет ей манипулировать, как выгодно в текущей конъюнктуре. Он вполне открыто об этом говорит», — рассказал журналистам бывший сотрудник российского правительства.

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В расследовании отмечается, что некоторые из сотрудников администрации президента считают, что назначение Мединского на пост переговорщика является «способом поиздеваться над миром». Источники уверены, что если начнутся «серьезные» переговоры, то Кремль, вероятно, выберет другого переговорщика. Сегодня же Мединскому в рамках АП доверили управлять «подразделением по идеологии» с лета 2024 года.