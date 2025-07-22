Baza сообщила об обысках в офисе и пропаже главреда

Телеграм-канал Baza сообщил, что в офисе редакции полицейские проводят обыск. Также, по информации канала, до этого силовики пришли с обыском в квартиру главного редактора Глеба Трифонова. С тех пор связи с ним нет.

Ссылаясь на соседей Трифонова, Baza пишет, что его увезли в неизвестном направлении. По информации самого издания, речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из регионов России.

Чуть позже ​​Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в отношении сотрудников полиции, которые передавали конфиденциальную информацию одному из телеграм-каналов.

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«Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. В ходе расследования в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области были выявлены случаи незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера “Телеграм”», — говорится в сообщении СК. При этом название телеграм-канала там не раскрыли.



Baza пишет, что пока неизвестно, связано ли это дело с обысками в редакции и задержанием Трифонова. Однако РИА «Новости» со ссылкой на силовиков уточняет, что речь действительно идет о телеграм-канале Baza. Об этом же пишет РБК.

В свою очередь, «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник, сообщает, что Трифонов проходит по этому уголовному делу в качестве свидетеля.