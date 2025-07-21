Строительному бизнесу предрекли «еще больше» банкротств

В 2025 году число банкротств российских строительных фирм увеличится, заявил в интервью РБК Алексей Крапивин, акционер и гендиректор холдинга инфраструктурного строительства «Нацпроектстрой» (НПС). По его словам, на это влияют высокая ключевая ставка Центробанка, сокращение заказов и «другие факторы».

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Крапивин отметил, что инфраструктурные проекты отличаются долгим сроком реализации и требуют больших вложений капитала. «При этом окупаемость далеко не всегда можно рассчитать классическим методом, без оценки комплексного социально-экономического эффекта. Если посчитать окупаемость инфраструктуры только арифметически, без учета комплексных эффектов, то строить сейчас вообще не выгодно. Проще положить деньги на депозит. Но наши заказчики в большинстве своем прекрасно понимают, что так линейно подходить к вопросу нельзя. Строить сегодня, то есть строить быстрее, всегда дешевле, чем строить завтра», — объяснил глава НПС.

Гендиректор «Нацпроектстроя» сообщил, что высокая ключевая ставка влияет и на его компанию: «Мы ее чувствуем, повышаем финансовую дисциплину, переносим какие-то собственные инвестпрограммы на будущее». По его словам, и государство, и частный бизнес сейчас работают над тем, чтобы снизить влияние ключевой ставки на развитие инфраструктуры.

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Крапивин перечислил три возможных направления государственной поддержки строительных компаний: формирование более четкого плана проектов на среднесрочную перспективу, введение более актуального нормативного регулирования, а также «точечные меры, которые необходимы сегодня». В качестве одной из таких мер он предложил размещать части авансов по госконтрактам на отдельных банковских счетах с неснижаемым остатком, чтобы банки могли начислять процент на остатки, компенсируя таким образом удорожание контрактов.