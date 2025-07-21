В России растет число готовых к сокращению персонала компаний

С начала 2025 года в России почти вдвое увеличилась доля компаний, планирующих сокращения штата. Об этом говорится в июльском докладе Центробанка о региональной экономике, пишет РБК.

Если в январе о намерении сократить число работников заявляли 6,9% работодателей, то в июне — уже 11,5%. При этом доля тех, кто не планирует менять численность персонала, также выросла — с 62 до 65%.

ЦБ связывает происходящее с падением спроса на продукцию. В особенности это касается добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтической отрасли. В таких условиях часть компаний уже переходит к оптимизации — сокращает штат, переводит сотрудников на неполную занятость или отправляет во внеплановые отпуска.

Так, один из крупных производителей сельхозтехники перенес ежегодные каникулы персонала с августа-сентября на июнь. Это решение назвали «вынужденным», но, по словам представителей компании, оно позволит сократить издержки и сохранить команду.

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Кроме того, компании стали осторожнее в вопросах повышения зарплат. Если в начале года 84% работодателей рассчитывали индексировать выплаты, то к июню — лишь 71%. Медианная оценка ожидаемого роста оплаты труда снизилась с 8,4% до 5,3%. Сдержанные ожидания фиксируются во всех секторах экономики, особенно в торговле, добыче сырья, химической и строительной промышленности, а также в агросекторе.

Тем не менее работодатели, которые все же планируют повысить зарплаты, объясняют это острым дефицитом кадров и сложностью автоматизации производственных процессов.

ЦБ также отмечает признаки стабилизации ситуации на рынке труда. Снижается потребность в новых работниках, а темпы роста числа резюме на сайтах вакансий замедляются. В большинстве регионов конкуренция за рабочие места уже достигла умеренного уровня. Дефицит кандидатов сохраняется только в некоторых областях, прилегающих к Москве и Санкт-Петербургу.

Несмотря на тревожные сигналы, уровень безработицы в России остается рекордно низким. По данным на май, он составил 2,2%.