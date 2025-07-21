В Госдуме предложили смягчить ограничения на выезд для должников

В Госдуме предложили повысить порог долга, после которого гражданину запрещается выезд за рубеж, до 90 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработал депутат Ярослав Нилов, который сообщил об этом в личном телеграм-канале.

Он напомнил, что на данный момент запрет на выезд по решению судебных приставов может грозить тем, кто задолжал 30 тысяч рублей. А если просрочка по долгу составляет более двух месяцев, то для запрета на пересечение границы достаточно задолженности в 10 тысяч рублей.

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«Но в список невыездных может попасть огромное количество добропорядочных граждан. Например, если они по каким-то причинам не живут по месту прописки и не могут своевременно получить копии постановления по делу об административном правонарушении», — подчеркнул автор законопроекта. При этом он отметил, что задолженность, достаточная для получения запрета на выезд, может сложиться, например, из нескольких штрафов за мелкие нарушения правил дорожного движения.

«В результате добросовестные плательщики оказываются в ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность не представляется возможным», — резюмировал он.

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Еще одним аргументом в пользу предложенного им нововведения Нилов назвал рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он напомнил, что действующие нормы вступили в силу в 2017 году, когда МРОТ составлял 7,5 тысячи рублей, тогда как сейчас этот показатель вырос в три раза до 22,5 тысячи рублей.

При этом депутат отметил, что предложенное им смягчение не должно коснуться граждан, задолжавших по выплатам имущественного и морального ущерба, компенсаций в связи со смертью кормильца и алиментам.