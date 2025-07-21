EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Госдуме предложили смягчить ограничения на выезд для должников

2 минуты чтения 08:48

В Госдуме предложили повысить порог долга, после которого гражданину запрещается выезд за рубеж, до 90 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработал депутат Ярослав Нилов, который сообщил об этом в личном телеграм-канале. 

Он напомнил, что на данный момент запрет на выезд по решению судебных приставов может грозить тем, кто задолжал 30 тысяч рублей. А если просрочка по долгу составляет более двух месяцев, то для запрета на пересечение границы достаточно задолженности в 10 тысяч рублей.

Я работаю учителем математики в США
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
Общество9 минут чтения

«Но в список невыездных может попасть огромное количество добропорядочных граждан. Например, если они по каким-то причинам не живут по месту прописки и не могут своевременно получить копии постановления по делу об административном правонарушении», — подчеркнул автор законопроекта. При этом он отметил, что задолженность, достаточная для получения запрета на выезд, может сложиться, например, из нескольких штрафов за мелкие нарушения правил дорожного движения.

«В результате добросовестные плательщики оказываются в ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность не представляется возможным», — резюмировал он. 

Будет немного больно
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
Криминал20 минут чтения

Еще одним аргументом в пользу предложенного им нововведения Нилов назвал рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он напомнил, что действующие нормы вступили в силу в 2017 году, когда МРОТ составлял 7,5 тысячи рублей, тогда как сейчас этот показатель вырос в три раза до 22,5 тысячи рублей.

При этом депутат отметил, что предложенное им смягчение не должно коснуться граждан, задолжавших по выплатам имущественного и морального ущерба, компенсаций в связи со смертью кормильца и алиментам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00 20 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Целый город исчез за 17 секунд
Общество
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
00:01 19 июля
Самая загадочная песня России
Интернет и мемы
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
00:01 18 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования