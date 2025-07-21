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Общество

Сломавшего нос многодетной матери российского полицейского уволили со службы

2 минуты чтения 12:47

В Якутии уволили заместителя Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики Николая Реброва, ранее оказавшегося в центре скандала с избиением женщины. Об этом сообщает местное издание Sakhaday.

По его данным, Реброва уволили с формулировкой «за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». При этом издание отмечает, что до сих пор Ребров  был на счету как «добросовестный, порядочный сотрудник, раскрывший немало коррупционных преступлений, а коллеги отзывались в нем в исключительно положительном ключе».

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Официально суть совершенного Ребровым проступка не раскрывается, однако журналисты связали его увольнение со скандалом, в центре которого он оказался в середине июня.

Тогда в сети распространилось видео с задержанием человека, очень похожего на Реброва. Как сообщалось, в полицию обратилась местная жительница, многодетная мать Туяна Михайлова. Она рассказала, что 27 мая приехала в ресторан «Дуэты» в Якутске, чтобы забрать заранее заказанную пиццу.

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Пока Михайлова ждала свой заказ, проходивший мимо нетрезвый мужчина, которым, вероятно, был Ребров, шлепнул ее по ягодицам. Женщина такого «знака внимания» не оценила и возмутилась. Завязался конфликт, в ходе которого мужчина ударил Михайлову по лицу и сломал ей нос.

Как сообщалось, по заявлению пострадавшей региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о нанесении телесных повреждений средней тяжести (ст. 112 УК).

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