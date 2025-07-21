По Sims выпустили настольную игру

Компании Electronic Arts и Goliath Games выпустили настольную игру по мотивам популярного компьютерного симулятора жизни The Sims, сообщает «Афиша Daily».

В новинку вошла основная механика The Sims — игроку предстоит достигать различных жизненных целей, посещать локации, знакомиться с другими персонажами, а также заводить с ними дружеские или романтические отношения. Стоимость игры — 19,99 доллара (около полутора тысяч рублей), ее уже можно заказать в США.

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Новость о готовящемся выпуске появилась в англоязычных источниках уже в конце июня, датой релиза в них указывалось 20 июля, фанаты могли сделать предзаказ на платформе Target. После распространения информации об этом страница игры на Target перестала открываться, вместо нее появилось сообщение о том, что платформа столкнулась «с немного большей нагрузкой, чем ожидалось».

Медиа Comicbook, успевшее ознакомиться с расположенной на коробке с игрой информацией, пишет, что для победы игрок должен будет набрать восемь очков стремления, выполняя индивидуальные цели для своего персонажа. Однако в процессе предстоит также заботиться и об удовлетворении его потребностей.

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Проиграть можно, если все показатели удовлетворения потребностей окажутся в отрицательной зоне. Развитие дружбы и отношений с другими игроками будет одним из альтернативных путей получения очков стремлений. Игра рассчитана на участие от двух до пяти игроков, возрастное ограничение — 12+.

Журналисты отмечают, что игра была анонсирована еще в феврале, а затем «мельком» упоминалась в плане развития Sims, выпущенном весной этого года. На выставке UK Games Expo игрокам продемонстрировали настольную версию, однако тогда в качестве релизной даты было указано 10 июля.