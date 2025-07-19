EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ядовитые медузы заполонили побережье Азовского моря

2 минуты чтения 13:51 | Обновлено: 13:54

В Краснодарском крае ядовитые медузы заполонили побережье Азовского моря. По данным издания «Краснодар онлайн», наибольшее скопление медуз наблюдается на пляжах поселка Пересыпь, расположенного в 20 километрах от Темрюка.

По словам очевидцев, 18 июля в прибрежной зоне появилось огромное количество медуз, часть из которых волнами выбросило на берег. Эколог Вениамин Голубитченко сообщил изданию, что речь идет о корнеротах — ядовитых медузах, преимущественно молодых, но уже довольно крупных.

По его словам, юго-западный ветер, дувший в течение последних двух суток, пригнал медуз с открытого моря к берегу, что, вероятно, и стало причиной их скопления.

Целый город исчез за 17 секунд
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
Общество21 минута чтения

Голубитченко подчеркнул, что купание в такой воде опасно: контакт с медузами может привести к серьезным ожогам и, в отдельных случаях, представлять угрозу для жизни. Он также отметил, что медузы слабо сопротивляются течениям и ветру, поэтому при определенных погодных условиях легко концентрируются в отдельных районах.

Телеграм-канал «Краснодар и край» опубликовал видео очевидцев и сообщил, что сейчас побережье усыпано тысячами особей, которые могут жалить при первом контакте с водой. Скопление, как отмечается, также наблюдается в Кучугуры, а днями ранее — в Голубицкой. 

По данным телеграм-канала, причиной массового скопления медуз могло стать повышение солености воды, вызванное теплой зимой и снижением притока пресной воды из рек. В результате в Азовском море сложились идеальные условия для активного размножения медуз.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot со ссылкой на отдыхающих пишет, что медузы жалят людей и мешают им купаться.

«Запах непередаваемый, вода щипет, тошнит, чешется все — и ноги, и спина», — рассказали туристы. 

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
Мир7 минут чтения

В начале июля из-за жары и быстрого прогрева воды в бухтах Приморского края активизировались медузы-крестовики. Как сообщили «МК Владивосток» в краевой клинической больнице №2, с начала сезона в отделение острых отравлений были доставлены три взрослых пациента с ожогами от ядовитых щупалец.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00
Целый город исчез за 17 секунд
Общество
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
00:01
Самая загадочная песня России
Интернет и мемы
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
00:01 18 июля
Россию записали в «квартет хаоса»
Мир
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
17:42 17 июля
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Экономика
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
00:01 17 июля
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Мир
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
17:00 16 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования