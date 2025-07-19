В Краснодарском крае ядовитые медузы заполонили побережье Азовского моря. По данным издания «Краснодар онлайн», наибольшее скопление медуз наблюдается на пляжах поселка Пересыпь, расположенного в 20 километрах от Темрюка.

По словам очевидцев, 18 июля в прибрежной зоне появилось огромное количество медуз, часть из которых волнами выбросило на берег. Эколог Вениамин Голубитченко сообщил изданию, что речь идет о корнеротах — ядовитых медузах, преимущественно молодых, но уже довольно крупных.

По его словам, юго-западный ветер, дувший в течение последних двух суток, пригнал медуз с открытого моря к берегу, что, вероятно, и стало причиной их скопления.

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Голубитченко подчеркнул, что купание в такой воде опасно: контакт с медузами может привести к серьезным ожогам и, в отдельных случаях, представлять угрозу для жизни. Он также отметил, что медузы слабо сопротивляются течениям и ветру, поэтому при определенных погодных условиях легко концентрируются в отдельных районах.

Телеграм-канал «Краснодар и край» опубликовал видео очевидцев и сообщил, что сейчас побережье усыпано тысячами особей, которые могут жалить при первом контакте с водой. Скопление, как отмечается, также наблюдается в Кучугуры, а днями ранее — в Голубицкой.

По данным телеграм-канала, причиной массового скопления медуз могло стать повышение солености воды, вызванное теплой зимой и снижением притока пресной воды из рек. В результате в Азовском море сложились идеальные условия для активного размножения медуз.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot со ссылкой на отдыхающих пишет, что медузы жалят людей и мешают им купаться.

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В начале июля из-за жары и быстрого прогрева воды в бухтах Приморского края активизировались медузы-крестовики. Как сообщили «МК Владивосток» в краевой клинической больнице №2, с начала сезона в отделение острых отравлений были доставлены три взрослых пациента с ожогами от ядовитых щупалец.