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Общество

Арестован один из самых влиятельных людей IT-рынка России

2 минуты чтения 12:07 | Обновлено: 12:52

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и сооснователя IT-компании IBS Сергея Мацоцкого. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Бизнесмена подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Коммерсантъ» без ссылки на источник пишет, что IT-миллиардера объявили в международный розыск.  Об этом также сообщает «Интерфакс». 

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Мацоцкий создал одну из крупнейших в России IT-компанию IBS совместно с предпринимателем Анатолием Карачинским в 1992 году. В 2020 году он вышел из бизнеса и создал собственный холдинг «ГС-Инвест», который управляет компаниями «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost и «Скала-P». По данным Cnews, в 2023 году бизнесмен продал свою долю акций менеджменту компании.

С 2020 по 2022 год Мацоцкий входил в советы директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину бизнесмен вместе с Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Александром Галицким добровольно покинул совет директоров «Альфа-банка».

Как сообщается, в 2022 году бизнесмен занимал 18-е место в списке крупнейших IT-миллиардеров в России. «Интерфакс» также пишет, что Мацоцкого ранее признавали человеком, внесшим самый серьезный вклад в IT-индустрию страны. Также агентство напоминает, что по ряду рейтингов миллиардер входит в десятку самых влиятельных людей на российском рынке высоких технологий. Его состояние оценивается более чем в 14,5 миллиарда рублей.

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