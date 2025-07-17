Япония впервые за два с лишним года закупила нефть у России

И июне Япония закупила у России небольшую партию нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского министерства финансов. Агентство отмечает, что это первая такая закупка с февраля 2023 года.

Как пишет ТАСС, речь идет о партии нефти объемом 440 тысяч баррелей. Ее общая стоимость составила 3,745 миллиарда иен или около 25,3 миллиона долларов по текущему курсу. То есть один баррель в поставленной партии стоил 57,5 доллара.

По объему закупленная Японией российская нефть составляет менее 0,7% всего японского нефтяного импорта в июне.

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Ранее Япония присоединилась к другим странам G7, которые в рамках санкций, введенных ими в отношении России после полномасштабного вторжения в Украину, установили потолок цен для закупок российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

В то же время, как отмечает ТАСС, Япония сделала исключение для поставок с проекта «Сахалин-2», который в основном производит сжиженный природный газ. Его доля в общем объеме импорта СПГ в Японию составляет 9% и за счет него обеспечивается 3% всей японской ветрогенерации.

Ранее стало известно, что город Шведт в Германии оказался на грани кризиса без российской нефти. Там расположен один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов PCK Raffinerie GmbH, где работает пятая часть населения. Проблемы у завода, который работал на нефти из России, начались после полномасштабного российского вторжения в Украину и так и не решились.