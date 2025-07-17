EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Япония впервые за два с лишним года закупила нефть у России

2 минуты чтения 09:55 | Обновлено: 09:56

И июне Япония закупила у России небольшую партию нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского министерства финансов. Агентство отмечает, что это первая такая закупка с февраля 2023 года. 

Как пишет ТАСС, речь идет о партии нефти объемом 440 тысяч баррелей. Ее общая стоимость составила 3,745 миллиарда иен или около 25,3 миллиона долларов по текущему курсу. То есть один баррель в поставленной партии стоил 57,5 доллара.

По объему закупленная Японией российская нефть составляет менее 0,7% всего японского нефтяного импорта в июне.

Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
Экономика6 минут чтения

Ранее Япония присоединилась к другим странам G7, которые в рамках санкций, введенных ими в отношении России после полномасштабного вторжения в Украину, установили потолок цен для закупок российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. 

В то же время, как отмечает ТАСС, Япония сделала исключение для поставок с проекта «Сахалин-2», который в основном производит сжиженный природный газ. Его доля в общем объеме импорта СПГ в Японию составляет 9% и за счет него обеспечивается 3% всей японской ветрогенерации.

Ранее стало известно, что город Шведт в Германии оказался на грани кризиса без российской нефти. Там расположен один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов PCK Raffinerie GmbH, где работает пятая часть населения. Проблемы у завода, который работал на нефти из России, начались после полномасштабного российского вторжения в Украину и так и не решились.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россию записали в «квартет хаоса»
Мир
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
17:42
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Экономика
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
00:01
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Мир
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
17:00 16 июля
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Мир
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия
00:01 16 июля
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18 15 июля
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Общество
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране
00:01 15 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования