Семь брендов российского сыра бри оказались заражены кишечной палочкой

Роскачество обнаружило кишечную палочку в сырах бри семи торговых марок: «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

«Присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм», — отметили в Роскачестве.

Кроме того, Роскачество зафиксировало нарушения в маркировке у французского сыра Fromager d’Affinos Excellence — продукция продавалась на развес без указания даты изготовления, срока годности и информации об импортере.

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В семи образцах — White Cheese from Zhukovka, «Атон», Natura Selection, Montarell, Treville, «Городецкая сыроварня» и «Нормандия» — не было указано использование плесени Geotrichum candidum, хотя ее наличие подтверждено лабораторно. По данным экспертов, это безопасные дрожжи, применяемые в производстве сыров с белой плесенью, однако отсутствие информации о компонентах нарушает требования российского законодательства.

У продукции брендов Schonfeld и Treville также выявлены расхождения между фактическими и заявленными показателями содержания белка и жира.

«Стоит отметить, что по результатам исследования не выявлено ни одного образца с признаками фальсификации, таким образом, все образцы приготовлены из настоящего молока. Не выявлено и антибиотиков, консервантов, опасных добавок», — подчеркнули в Роскачестве.

По итогам проверки выяснилось, что ни один из исследованных сыров не соответствует всем критериям «опережающего стандарта» ведомства. Таким образом, никто не стал претендентом на получение государственного «Знака качества». В то же время в Роскачестве добавили, что в результате проверки также не были выявлены критические риски для здоровья.