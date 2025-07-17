В Госдуме потребовали отменить концерт группы «Тату»

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина потребовала отменить концерт группы «Тату», который должен состояться 19 июля в аннексированном Крыму, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».

Концерт «Тату» в Ялте должен стать первым выступлением Юлии Волковой и Елены Катиной после воссоединения, о котором участницы коллектива объявили в начале июля. О реакции властей на обращение Останиной на данный момент не сообщается.

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Депутат считает, что репертуар «Тату» «противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям и может причинить вред детям». Песни коллектива Останина назвала провокационными и нарушающими российское законодательство. Основой причиной, по которой, по мнению Останиной, следует отменить концерт «Тату» является то, что на выступление группы планируют пускать детей от четырех лет.

Билеты на выступление «Тату» в Ялте все еще можно купить — стоимость взрослого билета начинается от шести тысяч рублей, детского — от трех тысяч рублей. При этом указанный возраст «детской» категории противоречит информации, приведенной Останиной — он ограничен промежутком между 12 и 15 годами.

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Авторы канала «Кровавая барыня» отмечают, что депутат из Брянска и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов уже призывал проверить творчество группы на пропаганду нетрадиционных отношений в начале июля 2025 года. Останина же на данный момент требует лишь «предотвратить проведение концерта» в Ялте.

Созданная в 1999 году группа «Тату» распалась в 2011 году. На данный момент неизвестно, планирует ли коллектив другие выступления, если концерт в Ялте не состоится. Ранее Волкова и Катина воссоединялись ради единичных выступлений. Так, они выступили на церемонии открытия Олимпиады 2014 года в Сочи, а в 2022 году — вышли на сцену стадиона «Динамо» в Минске.