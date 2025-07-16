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Общество

Россияне рассказали о своих тратах в офисе

2 минуты чтения 17:22 16 июля

Более половины опрошенных (52%) назвали обед основным источником ежедневных трат — такую тенденцию зафиксировали аналитики группы «Ренессанс Страхование» совместно с сервисом «Работа.ру», пишет РБК.

На втором месте — покупка прохладительных напитков, которые регулярно приобретают 29% работников. Далее идут затраты на дорогу до офиса и обратно — их отметили 23% респондентов. Почти каждый пятый (19%) признался, что после работы регулярно тратится на развлечения, а 13% опрошенных не мыслят дня без кофе на вынос.

Суммы, которые россияне оставляют за один офисный день, варьируются. Почти 40% укладываются в 500 рублей, треть — в пределах 1 000 рублей. Еще 16% тратят от 1 до 2 тысяч рублей ежедневно, а 12% — превышают эту отметку.

При этом 41% опрошенных признают: хотели бы сократить свои офисные расходы, но не могут — мешают привычки. Примерно треть сотрудников считают, что такие траты оправданы и соответствуют их образу жизни.

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Лето для многих становится дополнительным поводом для расходов. Более трети участников исследования отметили, что в теплое время года их офисные траты увеличиваются. Однако 8% сообщили об обратной тенденции — летом они тратят меньше, особенно на дорогу.

Среди повседневных «радостей», без которых сотрудники не представляют свой рабочий день, лидируют обеденные прогулки — их регулярно совершают 47% опрошенных. Для 39% обязательными стали прохладительные напитки, для 28% — кофе. Каждый шестой сотрудник нуждается в перекурах на свежем воздухе.

Питание в офисе также претерпело изменения. Как показал предыдущий опрос SuperJob, в 2024 году россияне стали реже приносить еду из дома и чаще выбирать бизнес-ланчи в кафе и ресторанах. При этом среди тех, кто работает на удаленке, подавляющее большинство — 79% — предпочитает готовить самостоятельно. Услугами доставки еды пользуются всего 2% удаленных работников, причем женщины делают это чаще мужчин: 8% против 1%.

Ранее опрос показал, что для того, чтобы чувствовать себя счастливым и довольным жизнью, россиянину в среднем нужно зарабатывать 257 тысяч рублей в месяц.

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