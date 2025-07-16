Врач рассказал об опасности синдрома беспокойных ног

Непреодолимое желание двигать ногами в покое может быть симптомом серьезных заболеваний. О синдроме беспокойных ног изданию «Волгоград онлайн» рассказал заведующий неврологическим отделением клиники №1 Волгоградского государственного медицинского университета Андрей Пучков.

Синдром беспокойных ног — это неврологическое расстройство, характеризующееся неприятными ощущениями, которые заставляют человека двигать ногами, особенно в состоянии покоя и перед сном.

По словам Пучкова, синдром беспокойных ног проявляется чувством зуда, жжения или стягивания в ногах. Эти ощущения усиливаются в вечернее время, часто мешают уснуть или даже могут разбудить человека. Облегчение, как отмечает специалист, приносит только движение.

«Как понятно по названию, ноги становятся беспокойными. Стоит только встать, и все проходит. Вот так и выглядит синдром беспокойных ног», — пояснил Пучков.

Я много отвлекаюсь. У меня СДВГ? Отвечаем на главные вопросы об этом синдроме Общество 5 минут чтения

Он отметил, что синдром делится на два типа: первичный — чаще врожденный, наследственный и связанный с нарушением выработки дофамина, и вторичный, который является симптом других заболеваний.

«Он может быть симптомом электролитных нарушений — дисбаланса калия, магния, натрия в крови. Синдром также говорит о нарушениях обмена железа в организме и различных расстройствах обмена витаминов, таких как B12, о фолиевой анемии или же недостаточности фолиевой кислоты», — добавил Пучков.

Кроме того, синдром беспокойных ног, по словам специалиста, может беспокоить людей с сахарным диабетом, полинейропатией, заболеванием сосудов нижних конечностей, позвоночника, а также он может быть предвестником болезни Паркинсона после перенесенного ковида.

Синдром беспокойных ног, как отмечает невролог, встречается преимущественно у людей среднего и пожилого возраста, но фиксируются случаи и у молодежи.

Я толстая — и не хочу худеть У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда Общество 15 минут чтения

Пучков подчеркнул, что у тяжелых пациентов возможны непроизвольные движения ног во сне, что нарушает качество отдыха и ведет к бессоннице, раздражительности, хронической усталости и даже депрессии.

В свою очередь, утверждение, что «от синдрома беспокойных ног умирает 14 человек в час», Пучков назвал мифом, отметив, что летальные случаи от самого синдрома не зафиксированы. Его слова подтверждаются исследованиями. Однако игнорирование этого симптома, как отмечает невролог, может привести к осложнениям, если за ним скрываются серьезные заболевания.

На начальной стадии справиться с синдромом можно за счет изменения образа жизни, говорит эксперт. Для этого, как отмечается, необходимы регулярная физическая активность и соблюдение режима сна и отдыха. В случае частых проявлений, особенно в сочетании с другими симптомами, он рекомендует немедленно обратиться к неврологу.