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Общество

В России появится аналог гида Michelin

2 минуты чтения 11:17

Роскачество запускает собственный национальный рейтинг качества обслуживания в сфере гостеприимства — от отелей до ресторанов. Как рассказал в интервью РИА «Новости» глава организации Максим Протасов, проект «Сервис-Страна» станет российским аналогом известного международного гастрономического рейтинга Michelin.

По словам Протасова, в основу методики ляжет самооценка заведений, которую затем будут проверять эксперты Роскачества. Проверка может проводиться как очно, так и дистанционно — с помощью онлайн-аудита. Специалисты будут сверять, насколько заявленные параметры соответствуют реальному уровню обслуживания.

Также в рамках проекта планируется использовать данные от агрегаторов отзывов, чтобы учитывать пользовательский опыт при выставлении оценки. В результате будет формироваться рейтинг лучших заведений по качеству сервиса.

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Пилотный запуск проекта прошел в Челябинской области и, по словам Протасова, оказался успешным. Теперь его масштабируют на всю страну.

Оригинальный рейтинг Michelin — один из самых авторитетных ресторанных гидов в мире — был основан во Франции в 1900 году. Рестораны в нем оцениваются анонимными инспекторами по строгим критериям и могут получить от одной до трех звезд. Первая звезда означает «хороший ресторан в своей категории», вторая — «отличная кухня, ради которой стоит отклониться от маршрута», а третья — «исключительная кухня, ради которой стоит совершить отдельное путешествие». В России Michelin представил свой первый гид в октябре 2021 года, но в 2022 году приостановил работу на фоне войны с Украиной.

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