Ажиотажный спрос на препараты для похудения в России напугал врачей

Продажи препаратов на основе семаглутида и тирзепатида в России увеличились в шесть раз за первый квартал 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщается в отчете Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Эксперты предупреждают: эти лекарства разработаны для лечения диабета и тяжелых форм ожирения, а массовое самолечение может привести к серьезным последствиям, пишут «Известия».

Спрос растет не только в России, но и по всему миру — с конца 2022 года препараты нового поколения активно продвигаются в СМИ и социальных сетях, включая аккаунты знаменитостей. В результате, по данным ЦРПТ, в I квартале 2025 года российские производители выпустили 2,4 млн упаковок таких средств — в 10 раз больше, чем годом ранее. Объем продаж в рублях вырос до 5 миллиардов рублей.

По словам специалистов, популярность семаглутида и тирзепатида объясняется не только трендом на похудение, но и ростом числа пациентов с избыточным весом. По данным Минздрава, ожирением страдают около 25% россиян, за последние пять лет это число выросло на 10%. Эндокринолог Олег Тлостуноков отмечает, что до 70% жителей страны имеют избыточный вес.

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Диетолог Елена Игнатикова подчеркивает, что ожирение — это не просто эстетическая проблема. Оно связано с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и патологиями ЖКТ. Рост интереса к медикаментам, по ее словам, отражает стремление людей искать эффективное лечение, но оно должно проходить под контролем врача.

Семаглутид и тирзепатид — синтетические аналоги гормонов кишечника, которые подавляют аппетит и способствуют насыщению. Однако препараты имеют обширный список побочных эффектов. Среди самых распространенных: тошнота, рвота, запоры и диарея. По словам эндокринолога Николая Лихоносова, с ними сталкиваются до 50% пациентов, особенно в начале терапии.

Но возможны и более серьезные осложнения. Эндокринолог Олег Сикорский говорит о случаях острого панкреатита, особенно у пациентов с соответствующим анамнезом. Диетолог Анастасия Тараско также упоминает риски холецистита, депрессии, нарушений зрения, а также возможного увеличения вероятности рака щитовидной железы. Тем не менее, несмотря на то, что препараты отпускаются по рецепту, в аптеках и на маркетплейсах их часто продают свободно.

Первоначально семаглутид и тирзепатид создавались для лечения диабета второго типа. Со временем оказалось, что они эффективно снижают вес — до 10–21% массы тела за 1–1,5 года. Однако для людей, стремящихся похудеть на 3–5 кг, эти лекарства не подходят.

«Пять килограммов — это не вес, который снижается такими препаратами», — подчеркивает Тлостуноков. Кроме того, без физической активности и белка может начаться разрушение мышц. Лихоносов предупреждает о синдроме skinny-fat — когда при нормальном весе остается высокий процент жира и низкая мышечная масса.

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Врачи подчеркивают: препараты эффективны только при комплексном подходе. Они не заменяют питание, физическую активность, сон и управление стрессом. Более того, жесткое ограничение калорий и белка может привести к нарушению гормонального баланса. У мужчин снижается уровень тестостерона, у женщин — нарушается цикл.

Нельзя полагаться на препараты как на «волшебную таблетку», подчеркивает Анастасия Тараско. Без изменения образа жизни эффект будет краткосрочным. Более того, после отмены препаратов вес часто возвращается. Чтобы этого избежать, человек должен пересмотреть рацион, добавить физическую активность, нормализовать сон и работать со стрессом.

По оценке Росстата, почти 44% россиян имеют предожирение — это самая многочисленная группа населения по массе тела. Однако даже эффективные препараты не смогут решить проблему ожирения на уровне страны, уверена Елена Игнатикова. Для этого необходимы системные меры: просвещение, доступность здорового питания, развитие городской среды, поддержка спорта и профилактической медицины.

Врач подчеркивает, что здоровое похудение — это около 1,5 кг в неделю, сбалансированное питание, питьевой режим и умеренность в порциях. Главная цель — не временный результат, а устойчивый образ жизни. Только при таком подходе можно добиться реального и безопасного снижения веса.