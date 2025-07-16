«Полюс холода» уходит под воду в Якутии

В Оймяконском районе Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за летнего паводка. По данным оперативного штаба республики, в результате повышения уровня воды затоплены 73 жилых дома в трех населенных пунктах.

Сообщается, что основной удар стихии пришелся на Оймяконский район. В результате обильных осадков в селе Оймякон затоплено 27 домов, в Сордоннохе — 32, а в Куйдусуне — 14.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла Политика 8 минут чтения

Согласно данным Гидрометслужбы на 12:00, уровень воды в селе Оймякон составляет 572 сантиметра — за последние четыре часа эксперты выявили его подъем на восемь сантиметров. В Момском районе, в Хонуу, в ближайшие сутки метеорологи ожидают подъем воды еще на 15–20 сантиметров.

«Для оказания помощи пострадавшим населенным пунктам вертолет Ми-8 Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) с сотрудниками спасательной службы вылетел в Усть-Неру Оймяконского района. Также в село Хонуу Момского района направлены два вертолета Ми-8 с силами спасателей региональной службы спасения. В ближайшее время запланирован вылет самолета Ан-26 с материальным резервом и спасателями», — сообщили в штабе.

По данным МЧС республики, в селах Куйдусун и Усть-Нера эвакуировали 31 человека, в том числе 18 детей. Отмечается, что органы местного самоуправления развернули четыре пункта временного размещения для пострадавших.

Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране Общество 16 минут чтения

В результате обильных осадков были затоплены участки автодорог на 100-м километре республиканской автодороги (РАД) «Оймякон» и на 1032-м километре федеральной автодороги (ФАД) «Колыма». В ведомстве сообщили, что восстановительные дорожные работы начнутся после стабилизации гидрологической обстановки.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие пять суток осадков не ожидается. Ситуация, как отмечается, остается под контролем экстренных служб и властей региона.

