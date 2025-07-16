Находящуюся под домашним арестом Митрошину взломали в инстаграме

Аккаунт блогера Александры Митрошиной в соцсети Instagram взломан, неизвестные разместили в нем ссылку на страницу, предлагающую получить «финансовую выплату». Встроенные средства защиты браузеров определяют ее как вредоносную.

Взлом подтвердил Тимур Кошкаров, которые ранее публиковал информацию о том, что заключил с Митрошиной брак. Он назвал взломавших ее страницу «ублюдками», позже Кошкаров опубликовал фото поданного в полицию заявления и заявил, что уведомил о факте взлома представителей других правоохранительных органов.

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Сейчас в Instagram Митрошиной размещены две новые публикации, текст в них написан от лица блогера. В первой из них мошенники от ее имени делятся «суперновостью» о запуске нового «проекта», который якобы готовился вместе с экспертами. Деталей о нем в тексте не содержится, лишь призыв перейти по ссылке из описания профиля и слова о том, что «проект — это возможность получить то, что реально поможет вам».

Вторая публикация представляет собой Reels, в котором подписчикам блогера обещают, что они находятся «на пороге новой жизни» и призывают «действовать и переходить по ссылке». Видео также не содержит никаких деталей о «проекте», обе публикации проиллюстрированы фото и видео самой Митрошиной или очень похожего на нее человека.

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Митрошина находится под домашним арестом с 10 марта 2025 года, ей запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться с кем-либо за исключением близких родственников. Сторона защиты подтверждала, что ей придется на время отказаться от блогерской деятельности. Кошкаров отмечает, что считает взлом в том числе попыткой «подставить» Митрошину. На блогера в Instagram подписаны более 2,7 миллиона человек.