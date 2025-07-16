«Дождь» выиграл суд у властей Латвии после скандального эфира

Суд в Риге отменил решение Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) об аннулировании вещательной лицензии телеканала «Дождь». Об этом сообщил глава совета Иварс Аболиньш в соцсети X.

«Отменено только решение NEPLP, сам телеканал в Латвию не вернется», — добавил он, уточнив, что NEPLP намерен обжаловать судебное решение.

В свою очередь, главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко написал в своем телеграм-канале, что «спустя два с половиной года справедливость восстановлена».

«Регулятор уже сообщил, что собирается обжаловать это решение. Но мы надеемся, что оно станет началом нашего возвращения в кабельные сети Латвии и других стран Балтии», — добавил он.

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Лицензия у «Дождя» была отозвана в декабре 2022 года. Поводом стали высказывания ведущего телеканала Алексея Коростелева, которые, по мнению регулятора, могли представлять угрозу национальной безопасности.

1 декабря в эфире телеканала Коростелев предложил зрителям делиться сведениями о нарушениях прав мобилизованных и проблемах в российской армии. «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас», — сказал он тогда.

После этого Коростелева уволили, а МВД Латвии запретило ему въезд в страну. Сам журналист тогда подчеркивал, что его слова были вырваны из контекста.

В январе 2023 года «Дождь» получил новую лицензию на вещание в странах ЕС — выданную медиарегулятором Нидерландов.