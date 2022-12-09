Латвия запретила въезд бывшему ведущему «Дождя» Алексею Коростелеву

Глава министерства внутренних дел Латвии Кристап Эклонс внес в «черный список» бывшего ведущего «Дождя» Алексея Коростелева. Ранее закрыть въезд в страну для журналиста предложила Служба госбезопасности, пишет Delfi.

Коростелев работал в студии телеканала, которая находится в Грузии. Власти Латвии ранее сообщали, что у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому журналиста нельзя привлечь к ответственности в стране, но можно запретить ему въезд. На обжалование у Коростелева есть месяц.

1 декабря он в эфире «Дождя» предложил зрителям делиться сведениями о нарушениях прав мобилизованных и проблемах в российской армии.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас», — сказал он.

На следующий день редакция приняла решение уволить Коростелева. Но скандал уже привлек внимание латвийских властей, которые 6 декабря объявили о том, что лишают «Дождь» лицензии.

Источник: Delfi

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