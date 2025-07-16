Бармены научились вежливо выгонять пьяных клиентов

Бармены из США придумали новый способ просить пьяных клиентов покинуть заведение так, чтобы они не создавали конфликтных ситуаций. Работники баров готовят для них крупные карточки с вежливым текстом о том, что их больше не будут обслуживать, сообщает телеканал Fox News.

Журналисты отмечают, что пользователи соцсетей сочли такой стиль общения с клиентами вежливым, поскольку карточки не ставят клиента в неловкое положение. При получении такой карточки окружающим будет очень трудно понять, что человек вынужден уйти по решению бармена, а не по своей воле.

Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране Общество 16 минут чтения

Fox News отмечает, что в некоторых американских городах уже можно заказать готовый шаблон дизайна для таких карточек и распечатать его для использования в баре. «Как бывший диспетчер службы 911 я сталкивалась с вызовами от пьяных клиентов, которые отказывались уходить, поэтому я хотела создать инструмент, который мог бы помочь предотвратить подобные ситуации», — рассказала журналистам создатель такого шаблона Сара Сандбо из штата Аляска.

В материале цитируются надписи на некоторых из таких карточек, где-то бармены передают, что им было приятно обслуживать клиента, но ему пора покинуть заведение, где-то просят тихо покинуть бар в обмен на то, что администрация не уведомит других посетителей о своем решении.

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями Мир 7 минут чтения

В соцсетях руководству баров предложили также дополнить карточки информацией о том, как можно добраться до дома, или предложить услугу трезвого водителя. Fox News отмечает, что бары и рестораны в большинстве случаев не обязаны помогать своим клиентам безопасно вернуться домой.

Часть пользователей интернета раскритиковали новую идею барменов и заявили, что с некоторыми пьяными клиентами стоит поговорить устно — некоторые из них могут эмоционально отреагировать на письменную просьбу, другие же могут выпить много из-за сложной жизненной ситуации и нуждаются во внимании.