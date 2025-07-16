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Общество

Бармены научились вежливо выгонять пьяных клиентов

2 минуты чтения 19:45 16 июля | Обновлено: 19:46 16 июля

Бармены из США придумали новый способ просить пьяных клиентов покинуть заведение так, чтобы они не создавали конфликтных ситуаций. Работники баров готовят для них крупные карточки с вежливым текстом о том, что их больше не будут обслуживать, сообщает телеканал Fox News.

Журналисты отмечают, что пользователи соцсетей сочли такой стиль общения с клиентами вежливым, поскольку карточки не ставят клиента в неловкое положение. При получении такой карточки окружающим будет очень трудно понять, что человек вынужден уйти по решению бармена, а не по своей воле.

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Fox News отмечает, что в некоторых американских городах уже можно заказать готовый шаблон дизайна для таких карточек и распечатать его для использования в баре. «Как бывший диспетчер службы 911 я сталкивалась с вызовами от пьяных клиентов, которые отказывались уходить, поэтому я хотела создать инструмент, который мог бы помочь предотвратить подобные ситуации», — рассказала журналистам создатель такого шаблона Сара Сандбо из штата Аляска.

В материале цитируются надписи на некоторых из таких карточек, где-то бармены передают, что им было приятно обслуживать клиента, но ему пора покинуть заведение, где-то просят тихо покинуть бар в обмен на то, что администрация не уведомит других посетителей о своем решении.

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В соцсетях руководству баров предложили также дополнить карточки информацией о том, как можно добраться до дома, или предложить услугу трезвого водителя. Fox News отмечает, что бары и рестораны в большинстве случаев не обязаны помогать своим клиентам безопасно вернуться домой.

Часть пользователей интернета раскритиковали новую идею барменов и заявили, что с некоторыми пьяными клиентами стоит поговорить устно — некоторые из них могут эмоционально отреагировать на письменную просьбу, другие же могут выпить много из-за сложной жизненной ситуации и нуждаются во внимании.

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