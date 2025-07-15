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Общество

В Госдуме предложили запретить показывать в кино бездетных женщин

2 минуты чтения 14:18

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в интервью «Газете.ру» сравнил бездетных женщин с людьми, употребляющими табак и наркотики, и призвал запретить снимать их в кино. По его мнению, россияне стали позже вступать в брак из-за «чудовищной инфантильности» и влияния образов состоятельных бездетных женщин в кино.

«В каком сериале, в каком фильме мы видим успешный образ молодой семьи? Сейчас вообще его нет! Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. И в могилу она со своими деньгами, кстати, и ляжет потом, только они ей не пригодятся. У нас же есть запрет на показ табака, курения там, наркотиков. Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах», — заявил Милонов.

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Также депутат раскритиковал жителей российских городов в возрасте до 30 лет за «инфантильность», сравнив их с участниками вторжения в Украину, которых он считает «лучшей частью молодежи». «Эти инфантильные нежизнеспособные любители лавандового рафа катаются по Москве и по другим городам и совершенно непригодны для созидательной жизни, для создания семьи», — считает единоросс.

Журналисты расследовательского проекта «Система» на прошлой неделе опубликовали результаты опроса, который им удалось отправить в чат участниц тренингов и семинаров «Единой России». Из 64 женщин, среди которых большинство состоят в партии или являются ее официальными сторонницами, только три указали, что запрет абортов может повысить рождаемость, при этом 51 женщина ответила, что родить ребенка в наибольшей степени помогает финансовое благополучие.

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В прошлом году Госдума приняла закон о запрете «пропаганды чайлдфри» в СМИ, кинофильмах и рекламе. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов — для юридических. При этом «пропагандой чайлдфри» не считается информация о монашестве и обете безбрачия (целибате).

Позднее Роскомнадзор уточнил, что будет считать «пропагандой чайлдфри» публикации, которые, по мнению чиновников, убеждают людей отказаться от рождения детей, формируют положительное отношение к бездетности и негативное — к беременности, детству и родительскому опыту.

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