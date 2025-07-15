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Общество

Названы самые невыгодные месяцы для отпуска в 2026 году

2 минуты чтения 10:15

Согласно проекту Минтруда, в следующем году россиян ожидают продолжительные праздники. Юрист Александр Южалин объяснил, как изменение праздничных дат повлияет на отпускные выплаты и как избежать финансовых потерь, пишут «Известия».

В следующем году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января. Выходные в феврале запланированы с 21 по 23 число, в марте — с 7 по 9, в мае — с 1 по 3 и с 9 по 11. Также предусмотрены длинные выходные с 12 по 14 июня и дополнительный нерабочий день 4 ноября.

По словам Южалина, сотрудникам с фиксированным окладом следует учитывать, что отпуск в месяцах с малым количеством рабочих дней оказывается менее выгодным. Это связано с расчетом отпускных, где используется среднедневной заработок. В коротких месяцах один рабочий день «дороже», и отпускные начисляются в меньшем объеме.

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Наименее подходящим временем для отпуска станет январь — из-за 15 рабочих дней. Также не рекомендуются февраль и май. В то же время наиболее выгодными окажутся месяцы с большим числом рабочих дней — апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

Для тех, кто хочет продлить праздники, по мнению юриста, логичным решением может стать отпуск с 12 января или с 4 по 8 мая. Однако эти месяцы финансово невыгодны, поэтому хорошей альтернативой может стать декабрь 2025 года, до начала новогодних каникул.

Южалин напомнил, что переносы выходных не влияют на размер оклада, но меняют «вес» одного рабочего дня. Это особенно важно при планировании отпуска. А для работников на сдельной оплате труда праздничные дни компенсируются отдельно — размер выплат устанавливает работодатель.

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