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Политика

Во Франции предупредили об угрозе начала «открытой войны в сердце Европы»

2 минуты чтения 07:58

Уже к 2030 году в Европе может начать новый военный конфликт, в частности, связанный с продолжающейся войной в Украине. Об этом говорится в «Стратегическом национальном обзоре» Франции.

Этот документ с актуальной стратегией национальной безопасности страны был опубликован 14 июля. «В перспективе на ближайшие годы, а также к 2030 году, главной угрозой для Франции и европейцев является риск открытой войны в самом сердце Европы», — написано в нем. 

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В документе также говорится об активизации «враждебных действий» против Европы со стороны России, в частности, речь идет о «шпионаже» и «пролетах над территориями некоторых союзников».

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед вооруженными силами страны объявил, что французский оборонный бюджет к 2027 году удвоится по сравнению с 2017 годом. Соглашение об увеличении европейскими странами-членами НАТО расходов на оборону было достигнуто в ходе недавнего саммита участников Североатлантического альянса.

Макрон также анонсировал новую «актуальную» редакцию закона о военном программировании на 2024-2030 годы, которая должна быть представлена грядущей осенью. По его словам, поправки, в частности, предусматривают выделение дополнительных средств на оборону — 3,5 миллиарда евро в 2026 году и еще трех миллиардов — в 2027 году.

В своей речи Макрон подчеркнул, что «никогда с 1945 года свобода не подвергалась такой угрозе» и добавил, что европейцы теперь должны сами обеспечивать свою безопасность.

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