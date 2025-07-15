Эксперты рассказали о влиянии рабочих встреч на мозг человека

Посещающие большое количество рабочих совещаний и летучек люди страдают от «синдрома перегрузки встречами». Мозг человека начинает уставать уже после первой встречи, а к пятой активность в его префронтальной коре резко снижается, отмечает РБК со ссылкой на мнение экспертов.
Состояние перегруженного человека можно описать как рассеянность в сочетании с быстрой утомляемостью и раздражительностью. Такие люди ощущают, что не добились никакого прогресса в течение рабочего дня несмотря на то, что во время него были постоянно заняты делом.
Частые совещания также не дают человеку фокусироваться на выполнении рабочих задач, заставляют его постоянно откладывать дедлайны, провоцируют хроническую усталость, которая ведет к отказу от общения вне работы. У сотрудников просто не хватает на это сил.
РБК отмечает, что «синдром перегрузки встречами» стал частью новой офисной реальности. Средний менеджер тратит около 23 часов в неделю на посещение встреч, в гибридных и распределенных командах количество встреч в неделю может доходить до 40.
Эксперты считают, что риск перегрузки встречами особенно высок в компаниях, команда которых работает из разных пространств или находится в нескольких часовых поясах. «Мне кажется, все началось с ковида. Удаленка предполагает, что для каких-то вопросов, где достаточно взгляда или пары фраз у кофемашины, стало нужно собирать часовые встречи на пять с лишним человек», — рассказала журналистам CEO агентства агентства The Future Рита Красковская.
Также РБК отмечает, что увеличение количества встреч может происходить из-за изменения логики их назначения — сегодня руководство чаще не намечает на них планы на будущее, а контролирует с помощью них свои команды. Эксперты отмечают, что многие из таких встреч можно отменить или изменить их структуру. Можно также выделить дни без встреч — всего два дня без них повышают удовлетворенность работой на 52%, а продуктивность на 71%.