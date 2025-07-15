Эксперты рассказали о влиянии рабочих встреч на мозг человека

Посещающие большое количество рабочих совещаний и летучек люди страдают от «синдрома перегрузки встречами». Мозг человека начинает уставать уже после первой встречи, а к пятой активность в его префронтальной коре резко снижается, отмечает РБК со ссылкой на мнение экспертов.

Состояние перегруженного человека можно описать как рассеянность в сочетании с быстрой утомляемостью и раздражительностью. Такие люди ощущают, что не добились никакого прогресса в течение рабочего дня несмотря на то, что во время него были постоянно заняты делом.

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Частые совещания также не дают человеку фокусироваться на выполнении рабочих задач, заставляют его постоянно откладывать дедлайны, провоцируют хроническую усталость, которая ведет к отказу от общения вне работы. У сотрудников просто не хватает на это сил.

РБК отмечает, что «синдром перегрузки встречами» стал частью новой офисной реальности. Средний менеджер тратит около 23 часов в неделю на посещение встреч, в гибридных и распределенных командах количество встреч в неделю может доходить до 40.

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Эксперты считают, что риск перегрузки встречами особенно высок в компаниях, команда которых работает из разных пространств или находится в нескольких часовых поясах. «Мне кажется, все началось с ковида. Удаленка предполагает, что для каких-то вопросов, где достаточно взгляда или пары фраз у кофемашины, стало нужно собирать часовые встречи на пять с лишним человек», — рассказала журналистам CEO агентства агентства The Future Рита Красковская.

Также РБК отмечает, что увеличение количества встреч может происходить из-за изменения логики их назначения — сегодня руководство чаще не намечает на них планы на будущее, а контролирует с помощью них свои команды. Эксперты отмечают, что многие из таких встреч можно отменить или изменить их структуру. Можно также выделить дни без встреч — всего два дня без них повышают удовлетворенность работой на 52%, а продуктивность на 71%.