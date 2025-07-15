СМИ: в Минцифры захотели ввести правила отключения интернета

Минцифры и бизнес обсуждают введение единых правил отключения мобильного интернета, которые в последнее время происходят регулярно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и топ-менеджера одной из сотовых компаний.

По их словам, сейчас решения об отключении связи принимаются местными органами власти, региональными управлениями МЧС и другими структурами, однако такие меры часто носят хаотичный характер.

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«До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности, ФСБ. Это было стандартной практикой — например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много», — заявил собеседник издания.

Он рассказал, что операторы сейчас перегружены заявками с требованием об отключении связи. Эти документы приходится направлять в Москву, где их проверяют на легитимность и составляют планы отключения. Все это занимает время, из-за чего доступ не всегда удается оперативно ограничить там, где это действительно необходимо. При этом, как отмечает собеседник «Известий», по ошибке связь могут отключить и там, где в этом вовсе нет нужды.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что единые правила блокировки сотовой связи позволят избавить пользователей от ненужных отключений, а операторов — от лишней работы. По его мнению, оправданным шагом стало бы назначение единого органа, через который операторы будут получать предписания. Также, как отмечает эксперт, целесообразно создать систему, способную оперативно передавать проверенную информацию операторам связи.

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Ранее The Insider и проект мониторинга российского интернета «НА СВЯЗИ» выяснили, что с 1 мая по 18 июня в России было зафиксировано не менее 230 случаев отключения мобильного интернета. Причем их число продолжает расти: за весь май произошло 69 отключений, тогда как за первые 18 дней июня — уже 161. Начиная с 9 июня, отключения стали происходить ежедневно.

