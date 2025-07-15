В России появится ром «Пираты карибского моря»

Ликеро-водочный завод «Кристалл» из Калужской области добился регистрации товарного знака «Пираты Карибского моря» для алкогольной продукции, несмотря на сопротивление Роспатента. Верховный суд России 11 июля окончательно отклонил жалобу ведомства, поставив точку в многомесячном споре. Теперь завод сможет использовать название для пива, сидра, рома, водки и виски — но без образов персонажей известной франшизы студии Disney, сообщает «Коммерсантъ».

Спор начался в 2022 году, когда завод подал заявку на регистрацию бренда на русском и английском языках. Роспатент отказал, посчитав, что обозначение «воспроизводит название известного произведения кинематографа» и может ввести потребителя в заблуждение: в массовом сознании это название ассоциируется с фильмами Disney, а не с российским производителем алкоголя. В подтверждение ведомство привело данные социологического опроса, где 81% опрошенных связали название с кино.

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Однако суд по интеллектуальным правам встал на сторону завода, указав, что пираты Карибского моря — не оригинальная идея Disney, а общеизвестный исторический феномен. Название используется в энциклопедиях, литературе и не принадлежит исключительно киностудии. Кроме того, Disney не производит алкоголь, а значит, потребитель не будет введен в заблуждение относительно происхождения продукции. Суд также отметил, что запрет на использование названия может быть наложен только по заявлению правообладателя, но компания Disney в Роспатент не обращалась.

Эксперты подчеркивают, что регистрация товарного знака не дает права использовать образы из фильмов, однако оформление в духе пиратской эстетики с использованием черепов, сабель и кораблей остается законным.

Калужский ликеро-водочный завод не впервые оказывается в центре споров: ранее предприятие безуспешно судилось с Jägermeister из-за схожести этикеток, а также зарегистрировало бренды «Фантомас» и Gatsby. Владелец завода Павел Победкин заявил, что решение суда «открывает путь» для производителей, желающих регистрировать бренды, ранее ассоциировавшиеся с западными компаниями. По его словам, предприятие уже разработало стратегию продвижения «пиратского» бренда.