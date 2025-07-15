В соцсетях обсуждают особенный «взгляд зумеров»

В социальных сетях разгорелся очередной спор между миллениалами и зумерами. На этот раз в центре внимания — особая манера представителей поколения Z смотреть на собеседников, пишет Axios.

По информации портала, «взгляду зумеров» сегодня посвящено большое количество роликов на платформе TikTok. Речь в них идет о пустом и отрешенном выражении лица, которое молодые люди могут демонстрировать во время общения. Этот феномен вызывает активные обсуждения и делит пользователей на два лагеря. Одни считают, что такой взгляд означает пренебрежение и равнодушие к собеседнику, а другие утверждают, что это не более чем особенность коммуникации нового поколения, и никакая оценка в этом взгляде не заложена.

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Axios приводит комментарии пользователей соцсети TikTok. Так, один из них полагает, что этот взгляд характеризуется отсутствием эмоциональной реакции и напоминает «взгляд оленя в свете фар» — как будто человек не верит, что с ним действительно разговаривают. Другой пользователь добавил, что часто такой «пустой взгляд» можно заметить у работников службы поддержки компаний.

У миллениалов уже появилась теория возникновения этого взгляда. Они полагают, что это может быть связано с особенностями воспитания и общения в эпоху цифровых технологий. Люди, которые росли в период массового использования видеоконференций и общения через экраны — например, на платформах Zoom — имели меньше возможностей развивать навыки невербального общения и считывания визуальных сигналов, которые показывают собеседнику, что его слушают и понимают.

Представители поколения Z, по данным Axios, объясняют «пустой взгляд» по-другому. Они говорят, что это просто реакция на абсурдные или нелепые высказывания — например, на вопрос вроде «Есть ли банан в клубнично-банановом смузи?».

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Конфликт вокруг «взгляда поколения Z» — лишь очередная глава в продолжающейся «войне поколений». Ранее представители поколения Z критиковали миллениалов за их специфические речевые и поведенческие привычки, такие как паузы перед началом речи в видео, отмечается в публикации. При этом представители старших поколений — бумеры и поколение X — предпочитают не вмешиваться в этот конфликт и остаются наблюдателями.