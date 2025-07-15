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Экономика

Близкие к Кремлю экономисты предложили ввести госконтроль за ценами на продукты

2 минуты чтения 12:50

Для борьбы с продовольственной инфляцией необходимо на государственном уровне сдерживать цены на продукты. Об этом говорится в докладе близкого к властям Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, на который обратила внимание русская служба The Moscow Times.

В докладе предлагается, в частности, включить в антиинфляционную политику механизмы сдерживания роста цен на социально значимые товары, включая продукты и лекарства. Среди возможных мер — заключение долгосрочных соглашений между производителями, торговыми сетями и государственными структурами с фиксацией цен на 3–4 месяца. 

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The Moscow Times напоминает, что аналогичные инициативы звучали и ранее. В июне замглавы Минпромторга Роман Чекушов выступил за переход к долгосрочным контрактам с фиксированной «вилкой» цен для продукции из так называемого «борщевого набора». Позднее министерство предложило распространить такой подход на все социально значимые товары. Параллельно в Госдуме сейчас прорабатывают меры по регулированию закупочных цен на базовые продукты. Одной из причин нестабильности называют резкие колебания закупочных цен. По мнению депутатов, цены должны учитывать себестоимость и рентабельность производителей. В противном случае фермеры могут сократить производство из-за убытков.

Ранее власти уже обсуждали ограничение торговых надбавок. В Госдуме находится законопроект, предусматривающий максимальные наценки на социально значимые продукты: до 5% для оптовых продавцов и до 15% – для розничных. Однако эксперты Института Гайдара сомневаются в эффективности такой меры, указывая на возможный рост цен или сокращение ассортимента, отмечает издание.

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Государственный контроль за ценами на продукты — не единственная мера для борьбы с продовольственной инфляцией, которая прописана в докладе ЦМАКП. Помимо этого, предлагается сформировать «механизм оперативной закупки в дружественных юрисдикциях потребительских товаров, включая сельхозпродукцию, в том числе, за счет средств экспортеров в неконвертируемых национальных валютах». Также авторы считают правильным привлечь к поставкам продукции в крупные города независимых производителей, включая фермерские хозяйства, в обход торговых посредников. И, кроме того, предлагается расширить практику «целевого» снижения импортных пошлин по дефицитным видам потребительских товаров с высокой динамикой цен на внутреннем рынке. Авторы доклада подчеркивают, что «не претендуют на создание полноценной модели антиинфляционной политики».

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