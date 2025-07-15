Прокуратура потребовала признать «экстремистским» союз хлебопеков Украины и Латвии

Генпрокуратура России требует признать «экстремистским» объединение хлебопеков из Украины и Латвии, среди активов которого есть также доля компании «Рижский хлеб» из Ивановской области в размере 50%. Активы этой компании оцениваются в 700 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Силовики считают, что часть своей прибыли производители хлеба отправляют в латвийский фонд, который затем переводит ее на финансирование батальона «Азов» и поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ) «в целом».

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«Экстремистами» Генпрокуратура хочет признать граждан Латвии и Украины Нормундса Бомиса и Татьяну Приходько, а также принадлежащие им компании Lielezers из латвийского города Лимбажи, «Рижский хлеб» и «Хлебный гурман» из Чернигова и Киева, а также рижский фонд Ziedot.lv. Lielezers, как отмечает «Коммерсантъ», имеет несколько структурных подразделений, к ним относится и ивановский «Рижский хлеб».

Журналисты отмечают, что 50% российского подразделения принадлежит Бомису, вторая половина — гражданину России Сергею Сиренко. После начала российского полномасштабного вторжения в Украину Бомис, как утверждает «Коммерсантъ», потребовал от Сиренко остановить работу компании, продать ее активы и вывести их из России.

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Ранее Бомис, как утверждают журналисты, пытался вывезти оборудование «Рижского хлеба», ему якобы помешали российские силовики. Теперь прокуратура считает, что Бомис финансирует «Азов» и ВСУ за счет компаний в Латвии и Украине. Российский же актив является источником дохода, формирующим «финансовую базу экстремистского объединения», считают в Генпрокуратуре.

Силовики потребовали запретить «экстремистское» объединение, а 50% доли Бомиса в «Рижском хлебе» изъять в пользу государства. Эти действия, по мнению Генпрокуратуры, предотвратят «формирование благополучия», которое позволяет объединению «высвобождать» активы на территории Латвии и Украины.