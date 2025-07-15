Каждый четвертый молодой американец ест в одиночестве

Каждый четвертый американец в возрасте от 18 до 24 лет ест только в одиночестве, что негативно влияет на удовлетворенность жизнью. Эксперты винят в этом телефоны, компьютеры и соцсети, сообщает телеканал CNBC.

Так, согласно последнему отчету World Happiness Report, отражающего уровень счастья в разных странах мира, оптимальное количество приемов пищи, которое человек должен еженедельно делить с другими, составляет 13. При этом в Соединенных Штатах этот показатель оказался на уровне 7,9.

Как отметил один из редакторов отчета American Time Use Survey, профессор экономики и поведенческих наук Оксфордского университета Ян-Эммануэль Де Неве, за последние два десятилетия доля американцев, едящих в одиночестве, удвоилась. При этом эксперт подчеркнул, что количество совместных приемов пищи «так же точно отражает удовлетворенность человека жизнью, а по сути, и его общее благополучие», как и статус занятости или относительный доход.

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Растущую оторванность американцев от семьи, друзей и соседей еще в 2000 году описал в своей книге «Боулинг в одиночку» социолог и профессор Гарвардского университета Роберт Патнэм. Среди факторов, способствующих одиночеству, автор труда, кроме изменений в работе, структуре семьи и жизни в пригородах, указал телевидение и компьютеры..

Как отметил Де Неве, появление смартфонов и социальных сетей только усугубило проблему. Так, согласно опросу, проведенному в 2024 году, 98% американцев в возрасте от 18 до 29 лет имеют смартфон. По словам профессора, в современном обществе смартфоны «отвлекают нас от других людей в комнате, а также являются своего рода оправданием, чтобы не разговаривать с людьми».

Одним из возможных решений проблемы на персональном уровне Де Неве называет так называемый «телефонный ящик». Речь идет о специальном контейнере, в который нужно положить свой телефон перед приемом пищи. При этом эксперт рекомендует установить такой ящик не только на кухне, но и в спальне. «Это склонит вас к реальному присутствию и вынудит общаться с людьми», — пояснил он.

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В свою очередь, на институциональном уровне, например, в университетах, решению проблемы могли бы способствовать общие столы для посетителей с запретом на использование телефона во время еды. По словам Де Неве, такие нововведения станут сигналом для студентов: «Если вы здесь сидите, вам нужно завязать разговор».

И, наконец, на общественном уровне необходимо добиться изменения подхода к работе компаний, которые разрабатывают социальные сети. По словам Де Неве, пока что они, заявив о намерении укрепить социальные связи людей, добились лишь противоположного результата.