Сенатор Грэм назвал содержание ожидаемого заявления Трампа по Украине «очень агрессивным»

Содержание заявления президента США Дональда Трампа по Украине, с которым он обещал выступить 14 июля, будет «очень агрессивным». Об этом, как пишет издание Axios, сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.
«Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным», — заявил он накануне.
В свою очередь, источники издания, знакомые с планами американской администрации, рассказали, что Трамп, вероятно, объявит о новом плане поставок оружия в Украину, который будет включать в себя не только оборонительные, но и наступательные вооружения, в частности, дальнобойные ракеты, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву.
Как утверждает Axios, изменить свою позицию Трампа, который, опасаясь эскалации конфликта, до сих пор обещал Украине только оборонительные вооружения, заставил его последний разговор с Путиным, состоявшийся 3 июля.
Как пишет издание, в нем Путин ясно дал понять, что планирует эскалацию войны, в частности, в ближайшие 60 дней он собирается предпринять новое наступление, целью которого станет оккупация новых украинских территорий. «Он хочет забрать все», — заявил, по словам источников издания, Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после своего разговора с Путиным.
Axios пишет, что американские, украинские и европейские чиновники надеются, что новые поставки американского оружия изменят траекторию войны и повлияют на позицию Владимира Путина по вопросу прекращения огня в Украине.
По данным издания, новый план поставок вооружений Трампу предложил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО две недели назад. «Зеленский пришел как обычный человек, а не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», — рассказал Axios неназванный американский чиновник.
Официальные лица США и Украины также назвали эту встречу Трампа и Зеленского лучшей на данный момент. Как отмечается, прошедший саммит НАТО стал первым официальным мероприятием с начала российского вторжения в Украину в 2022 году, где Зеленский появился в деловом костюме.