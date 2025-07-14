Сенатор Грэм назвал содержание ожидаемого заявления Трампа по Украине «очень агрессивным»

Содержание заявления президента США Дональда Трампа по Украине, с которым он обещал выступить 14 июля, будет «очень агрессивным». Об этом, как пишет издание Axios, сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным», — заявил он накануне.

В свою очередь, источники издания, знакомые с планами американской администрации, рассказали, что Трамп, вероятно, объявит о новом плане поставок оружия в Украину, который будет включать в себя не только оборонительные, но и наступательные вооружения, в частности, дальнобойные ракеты, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву.

Сахарная смерть Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить Криминал 6 минут чтения

Как утверждает Axios, изменить свою позицию Трампа, который, опасаясь эскалации конфликта, до сих пор обещал Украине только оборонительные вооружения, заставил его последний разговор с Путиным, состоявшийся 3 июля.

Как пишет издание, в нем Путин ясно дал понять, что планирует эскалацию войны, в частности, в ближайшие 60 дней он собирается предпринять новое наступление, целью которого станет оккупация новых украинских территорий. «Он хочет забрать все», — заявил, по словам источников издания, Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после своего разговора с Путиным.

Axios пишет, что американские, украинские и европейские чиновники надеются, что новые поставки американского оружия изменят траекторию войны и повлияют на позицию Владимира Путина по вопросу прекращения огня в Украине.

НТВ годами показывало ток-шоу о сексе Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли? Общество 15 минут чтения

По данным издания, новый план поставок вооружений Трампу предложил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО две недели назад. «Зеленский пришел как обычный человек, а не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», — рассказал Axios неназванный американский чиновник.

Официальные лица США и Украины также назвали эту встречу Трампа и Зеленского лучшей на данный момент. Как отмечается, прошедший саммит НАТО стал первым официальным мероприятием с начала российского вторжения в Украину в 2022 году, где Зеленский появился в деловом костюме.