EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Сенатор Грэм назвал содержание ожидаемого заявления Трампа по Украине «очень агрессивным»

2 минуты чтения 08:08 | Обновлено: 08:09

Содержание заявления президента США Дональда Трампа по Украине, с которым он обещал выступить 14 июля, будет «очень агрессивным». Об этом, как пишет издание Axios, сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным», — заявил он накануне. 

В свою очередь, источники издания, знакомые с планами американской администрации, рассказали, что Трамп, вероятно, объявит о новом плане поставок оружия в Украину, который будет включать в себя не только оборонительные, но и наступательные вооружения, в частности, дальнобойные ракеты, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву.

Сахарная смерть
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
Криминал6 минут чтения

Как утверждает Axios, изменить свою позицию Трампа, который, опасаясь эскалации конфликта, до сих пор обещал Украине только оборонительные вооружения, заставил его последний разговор с Путиным, состоявшийся 3 июля.

Как пишет издание, в нем Путин ясно дал понять, что планирует эскалацию войны, в частности, в ближайшие 60 дней он собирается предпринять новое наступление, целью которого станет оккупация новых украинских территорий. «Он хочет забрать все», — заявил, по словам источников издания, Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после своего разговора с Путиным. 

Axios пишет, что американские, украинские и европейские чиновники надеются, что новые поставки американского оружия изменят траекторию войны и повлияют на позицию Владимира Путина по вопросу прекращения огня в Украине.

НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли?
Общество15 минут чтения

По данным издания, новый план поставок вооружений Трампу предложил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО две недели назад. «Зеленский пришел как обычный человек, а не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», — рассказал Axios неназванный американский чиновник. 

Официальные лица США и Украины также назвали эту встречу Трампа и Зеленского лучшей на данный момент. Как отмечается, прошедший саммит НАТО стал первым официальным мероприятием с начала российского вторжения в Украину в 2022 году, где Зеленский появился в деловом костюме.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Общество
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли?
00:01
Сахарная смерть
Криминал
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
17:00 13 июля
В Японии можно нанять человека для увольнения
Мир
В Японии можно нанять человека для увольнения
Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях
00:01 13 июля
Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Мир
Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Дырявые трубы и недальновидная политика в области природных ресурсов приведут к катастрофе. Изменений пока не предвидится
17:00 12 июля
В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Мир
В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Их пытали и насиловали военные во время гражданской войны. Они хотели сделать целый народ бесплодным
00:01 12 июля
Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Общество
Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Он рос без отца и всю жизнь пытался его найти, хотя у него не было ни единой зацепки
16:01 11 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования