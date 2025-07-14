Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни

Американский психолог Марк Трэверс, специализирующийся на отношениях, назвал пять простых способов сохранить близость в парах даже при нехватке времени. Его советы опубликовал телеканал CNBC.

Трэверс отмечает, что в условиях стремительного ритма жизни многие пары сталкиваются с тем, что будни пролетают, не оставляя времени на общение и близость с партнером. Работа, дорога, обязанности — все это отбирает энергию, и вечером нередко остаются только усталость. Однако поддерживать эмоциональную связь с партнером можно не только на входных, если внедрить несколько простых, но, как утверждает психолог, действенных ритуалов.

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Утро он называет одним из самых уязвимых моментов дня, так как партнеры чаще всего спешат по своим делам. Тем не менее Трэверс настаивает, что даже 5–10 минут совместного времени утром могут задать тон всему дню. В качестве первого совета он предлагает начать день рядом и осознанно — это может быть объятие перед подъемом, совместная заправка постели или чашка кофе в тишине.

«Главное — не то, как вы это делаете, а то, что вы это делаете в принципе», — подчеркивает Трэверс.

Второй совет психолога — отправлять небольшие, но теплые сообщения в течение дня. Он уверен, что долгие разговоры посреди рабочего дня необязательны, но короткие сообщения, отправка мемов или пары слов вроде «думаю о тебе», по мнению Трэверса, являются важными якорями, напоминающими о присутствии партнера даже в разгар повседневной суеты. Он подчеркивает, что все это позволяет почувствовать себя нужным.

Третьей важной привычкой Трэверс назвал время на «перезагрузку» в одиночестве. Он подчеркивает, что состоящие в счастливых отношениях люди после рабочего дня уделяют немного времени только себе. Это может быть прогулка, просмотр сериала или просто несколько минут в тишине. Эксперт настаивает, что лучший способ восстановить связь — «подзарядиться» по отдельности.

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Четвертый совет — отдавать приоритет общему времени. Трэверс пояснил, что одна из самых распространенных ошибок — это отсутствие специально выделенного времени. Он советует каждый вечер посвящать хотя бы пять минут только друг другу — без телефонов, детей и бытовых дел. Это может быть ужин, настольная игра или совместный просмотр телешоу.

И наконец, пятой привычкой счастливых пар в будни психолог назвал быструю вечернюю проверку настроения партнера. Здесь не нужно решать чьи-то проблемы, а скорее спросить: «Как ты» или «Все ли в порядке между нами». Эти вопросы, по словам Трэверса, помогают не накапливать недосказанность, а также предотвращают превращение мелких проблем в более серьезные.