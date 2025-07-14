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Общество

Электросамокаты полностью запретили в одном из российских городов

2 минуты чтения 16:49

Власти Благовещенска полностью запретили аренду и личное использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщил мэр амурской столицы Олег Имамеев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, запрет введен в соответствии с законом, принятым Заксобранием Амурской области в конце июня. Документ также предусматривает штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ.

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«Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным. К сожалению, подавляющее большинство воспринимают эти устройства не как средство передвижения, а как игрушку, игнорируя правила безопасности», — написал Имамеев.

По данным РБК, теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска предусмотрены штрафы от 2 тысяч до 3 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 80 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Отмечается, что город стал первым в России где ввели полный запрет на электросамокаты.

В других регионах России действуют территориальные и временные ограничения на использование СИМ. Так, в Москве существуют так называемые «медленные зоны», где скорость электросамокатов автоматически ограничивается до 5–15 км/ч. Кроме того, в отдельных районах столицы введен запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59. Эти зоны отмечены на карте в разделе «Московский прокат» на сайте Департамента транспорта Москвы.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее привел статистику МВД, согласно которой за девять месяцев прошлого года в России было зарегистрировано 3897 дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, что на 47,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В результате этих аварий погибли 44 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних. Пострадали 4052 человека, из них 1392 — дети. При этом 34,2% таких ДТП произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.

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