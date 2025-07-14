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Общество

Переехавшая из США из-за дискриминации темнокожая гражданка России пожаловалась на избиение соседями

2 минуты чтения 09:04 | Обновлено: 09:22

Темнокожая гражданка России Франсин Вилла пожаловалась на расистские оскорбления и избиения со стороны соседей. В соцсетях она опубликовала видео, на котором запечатлена ее перепалка с, вероятно, супружеской парой из соседней квартиры. Последние не пускают женщину с ребенком на руках к двери ее собственного жилья, требуя предъявить прописку и выясняя, как долго она живет в России.

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Судя по видео, поводом для конфликта, послужила принадлежащая пострадавшей большая бутыль с питьевой водой, которую та оставила на лестничной клетке. В какой-то момент соседка предупреждает женщину, что вынесет на помойку любое ее имущество, найденное за пределами квартиры. 

На следующих кадрах Вилла держит в руках свой российский паспорт, ее лицо в слезах и крови. У нее разбит нос и губа. Женщина рассказывает, что «большой мужчина и большая женщина» из соседней квартиры избили ее. На кандрах Вилла говорит, что обратилась за медицинской помощью в больницу, а также написала заявление в полицию, но  «участковый не реагирует, не помогает».

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Как сообщает телеканал «Дождь», Франсин Вилла  — дочь афроамериканца, который переехал из США в Советский Союз в 1930-х годах. Женщина стала героиней фильма российского пропагандистского телеканала RT Black in USSR.

В нем Вилла рассказала, что покинула США и переехала жить в Россию в 2019 году. По ее словам, причиной переезда стала расовая дискриминация в Соединенных Штатах, где ее избили полицейские. В России она устроилась работать учителем в гимназию. В интервью RT она подчеркивала, что только в России впервые чувствует себя по-настоящему свободной.

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